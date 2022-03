Life

"Το Πρωινό": Ο Φιλιππίδης είναι αποστεωμένος (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πέτρου Φιλιππίδη και πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Κεκλεισμένων των θυρών ζητά η πλευρά των θυμάτων να γίνει η δίκη.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πέτρου Φιλιππίδη και πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο ηθοποιός έχει μεταφερθεί εδώ και μέρες από τις φυλακές Τριπόλεως στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στην ΣΤ πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού στο κελί Ζ1 και "συγκατοικεί" με τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής, Ισίδωρο Φικάρη «ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν προαυλίζεται καθόλου, είναι στο κελί του και συγκεκριμένα στο κρεβάτι. Είναι σε δύσκολη σωματική κατάσταση, δεν έχει βελτιωθεί η υγεία του. Ο συνήγορος υπεράσπισης πιστεύει ότι θα παρευρεθεί στη δίκη έστω και με καροτσάκι στις 28 Μαρτίου. Ο Πέτρος σηκώνεται μόνο για να πάει τουαλέτα. Είναι αποστεωμένος…»!





Την ίδια ώρα ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με δήλωσή του στο "Πρωινό" αποκάλυψε ότι ο δικηγόρος των γυναικών που κατήγγειλαν τον ηθοποιό πρόκειται να καταθέσουν αίτημα να γίνει η εξέτασή τους κεκλεισμένων των θυρών.

«Υπάρχει μία εξέλιξη που με προβληματίζει. Είδα ότι η πλευρά προς υποστήριξην της κατηγορίας, θα ζητήσει εξέταση των τριών γυναικών που καταγγέλλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Είναι μία εξαίρεση από την αρχή της δημοσιότητας της δίκης γιατί πιστεύω ότι η δημοσιότητα διασφαλίζει μία πιο σωστή και πιο ορθή δικαστική απόφαση.

Όταν υπάρχει κίνδυνος, ιδιαίτερα σε αδικήματα που έχουν σχέση με τη γενετήσια ζωή, οι καταγγέλλουσες να υποστούν ένα ψυχικό βάσανο, δίνεται η δυνατότητα να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό το αίτημα θα υποβληθεί στη μετά διακοπή δικάσιμο και το πιθανότερο είναι να γίνει δεκτό. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε οι διαρροές που θα γίνουν να είναι διαρροές που θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό «τηλεοπτική παράγκα» στην αντιπαράθεση με τον Τάσο Τεργιάκη, ενώ αποκάλυψε κι ένα περιστατικό λεκτικής επίθεσης μίας κυρίας σε μάρτυρα υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη.

