Στο Αιγάλεω βρέθηκε 14χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη 32χρονος

Οι γονείς της είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της από τις 10 Μαρτίου. Ποια είναι η κατάσταση της ανήλικης.

Για την αρπαγή 14χρονης κατηγορείται 32χρονος Πακιστανός, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής, 18 Μαρτίου, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο αλλοδαπός, στο οποίο επέβαινε η ανήλικη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η 14χρονη είχε εξαφανιστεί από τη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, οι γονείς της είχαν δηλώσει την εξαφάνιση στις 10 Μαρτίου, στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Ο Πακιστανός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

