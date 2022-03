Κοινωνία

Ντράφι - Απαγωγή επιχειρηματία: πυροβολισμοί σε καταδίωξη ύποπτου

Ο δράστης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Που και πως τον εντόπισε η Αστυνομία.

Τις απογευμετινές ώρες της Δευτέρας, εντοπίστηκε στο Χαλάνδρι, 45χρονος με κλεμμένο όχημα, του οποίου εξετάζεται η εμπλοκή στην απαγωγή του επιχειρηματία από το Ντράφι.

Πιο συγκεκριμένα, κατα τον έλεγχο του οχήματος, ο οδηγός του οχήματος, κινήθηκε προς το μέρος των αστυνομικών με σκοπό να τους παρασύρει.

Τότε οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν βολές ακινητοποίσης στα λάστιχα του οχήματος από τις οποίες τραυματίστηκε στο πόδι ο οδηγός, που μετά την ακινητοποίηση του αυτοινήτου προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια.

Ο 45χρονος, συνελήγθη από τους αστυνομικούς που του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

