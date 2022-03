Κοινωνία

Γιώργος Κυπαρίσσης: οι τρεις απαγωγείς του (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία οι φωτογραφίες καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των τριών συλληφθέντων ως εμπλεκόμενων στην απαγωγή.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία, μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τις φωτογραφίες των απαγωγέων του Γιώργου Κυπαρίσση, τον οποίο απελευθέρωσαν στις 4 Μαρτίου.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 34 και 41 ετών και μία γυναίκα 39 ετών.

Πρόκειται για τους:

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Σε βάρος των ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων (συγκρότηση – ένταξη – διεύθυνση), αρπαγή με σκοπό να εξαναγκαστεί κάποιος άλλος σε πράξη για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση του, κατά συναυτουργία, εκβίαση τελεσθείσα με σωματική βία εναντίον προσώπου και με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, κατά συναυτουργία, ληστεία κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εμπρησμό με πρόθεση, εκ του οποίου μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κατά συναυτουργία, κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, οπλοφορία κατά συναυτουργία, οπλοκατοχή από κοινού και κατά μόνας, διακεκριμένη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία, αντιποίηση και βία κατά υπαλλήλων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και την ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476911 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

