Τσέλσι: προσφορά - “χρυσάφι” από τον Κάντι

“Ζάλη” προκαλεί το υψηλό ποσό που δηλώνει ότι διαθέτει για την αγορά των “μπλε”, οπαδός των οποίων είναι από παιδί, ο Νικ Κάντι.

Έτοιμος να τινάξει την... μπάνκα στον αέρα για να κάνει δικό του το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τσέλσι, εμφανίζεται ο Βρετανός κατασκευαστής ακινήτων, Νικ Κάντι, ανεβάζοντας πολύ πάνω απ’ τα 2,4 δις ευρώ την προσφορά του για τους «μπλε».

Ο Κάντι, που δηλώνει οπαδός της Τσέλσι από παιδί, έχει δεσμευτεί να προσφέρει μια θέση στους φιλάθλους στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλους χρηματοδότες για να συμμετάσχουν στην προσφορά του, πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.

Η αρχική του πρόταση ήταν κοντά στα 2,4 δις ευρώ, την οποία όμως αύξησε κατά πολύ το τελευταίο 24ωρο, μετά την υποψηφιότητα κι ενός μεγάλου κορεατικού fund για την απόκτηση της Τσέλσι.

«Παραμένει μια ευκαιρία που δίνεται μια φορά στη ζωή για να επιστρέψουμε το ποδόσφαιρο στους οπαδούς και να τους βάλουμε στο επίκεντρο των λειτουργιών και της στρατηγικής της Τσέλσι. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την απίστευτη κληρονομιά του συλλόγου και την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας και μπορούμε να παρέχουμε την οικονομική σταθερότητα για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ανάπτυξη του συλλόγου στην παγκόσμια σκηνή», ανέφερε στο μήνυμά του ο Κάντι.

