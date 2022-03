Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: “επικίνδυνη” η κατάργηση των πιστοποιητικών

Τι είπε για τις πολιτικές αποφάσεις, το μη επικαιροποιημένο εμβόλιο και το γεγονός πως πλέον δεν προκαλούν αίσθηση οι δεκάδες θάνατοι ημερησίως, λόγω Covid-19.

Τα φώτα της δημοσιότητας είχαν στραφεί στον πόλεμο και στην οικονομία και την ακρίβεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κορονοϊός έχει φύγει από την ζωή μας, τόνισε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας, είπε πως δυστυχώς «πλέον οι 57 και 59 νεκροί κάθε ημέρα δεν προκαλούν αίσθηση».

«Δεν τελειώσαμε ακόμη με την πανδημία. Από 16000 κρούσματα πριν από λίγες ημέρες, με τον ίδιο αριθμό τεστ φθάσαμε στα 25.000 κρούσματα», επεσήμανε, λέγοντας πως είναι πιθανό να προκύψει και νέο κύμα πανδημίας λόγω του κύματος προσφύγων από την Ουκρανία, «μια χώρα με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού».

Όπως επεσήμανε ο κ. Βασιλακόπουλος, «πλέον, το εμβόλιο έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα, γιατί φτιάχτηκε για το αρχικό στέλεχος και δεν έχει επικαιροποιηθεί. Σε 2-3 μήνες θα επικαιροποιηθεί το εμβόλιο», λέγοντας πως ακόμη και 4 με 6 μήνες μετά από τον εμβολιασμό η πιθανότητα να νοσήσει και να νοσηλευθεί ένας εμβολιασμένος είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με έναν μη εμβολιασμένο πολίτη».

Όπως επανέλαβε, είναι «πολύ πρόωρη η κουβέντα για κατάργηση των πιστοποιητικών», προσθέτοντας ότι «στις χώρες που αυτό συζητιέται, το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πολύ υψηλό και είναι εξαιρετικά δύσκολο να έρθει κάποιος σε επαφή με έναν ανεμβολίαστο, ενώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμη αρκετούς ανεμβολίαστους».

«Ο μόνος λόγος για πρόωρη κατάργηση του πιστοποιητικού είναι να μην είναι δυσαρεστημένοι όσοι δεν το έχουν», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, λέγοντας πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποφασιστεί και για προεκλογικούς λόγους.

