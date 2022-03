Κοινωνία

Έγκλημα στην Καλαμαριά: Η ποινή στον ψυκτικό που σκότωσε την πελάτισσά του

Ένοχος με ελαφρυντικό ο ψυκτικός που σκότωσε με σφυρί την 63χρονη πελάτισσά του.

Την ποινή της 15ετούς κάθειρξης, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Θεσσαλονίκης στον 33χρονο ψυκτικό που σκότωσε με σφυρί 63χρονη πελάτισσά του, τον Ιούνιο του 2019, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε μεταξύ τους καβγάς για τη συντήρηση του κλιματιστικού της.

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη απόφαση κατά της οποίας είχε ασκηθεί έφεση από εισαγγελέα, θεωρώντας ότι κακώς τού χορηγήθηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Δικαστές και ένορκοι του ΜΟΕ, όμως ομόφωνα έκριναν ότι θα πρέπει να τού χορηγηθεί, ενώ σχετική πρόταση περί χορήγησης ελαφρυντικής περίστασης διατύπωσε και ο εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο νεαρός ψυκτικός, επικαλούμενος φόρτο εργασίας, αρνήθηκε να προβεί σε κάποια πρόσθετη εργασία που τού είχε ζήτησε η 63χρονη, γεγονός που φαίνεται να τη δυσαρέστησε. Ακολούθησε διαπληκτισμός με εκατέρωθεν σπρωξίματα στον διάδρομο του διαμερίσματος, ενώ, στη συνέχεια, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 33χρονος άρπαξε ένα σφυρί από την εργαλειοθήκη του και χτύπησε την άτυχη γυναίκα πολλές φορές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

«Θόλωσα όταν έβρισε τη μητέρα μου», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του, ισχυρισμό που είχε προβάλει και στο προηγούμενο δικαστήριο.

Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψε στις φυλακές Πατρών για την έκτιση της ποινής του.

