Γερμανία: Όχι σε ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία

Ο Σολτς υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, θα πρέπει να είναι και διαχειρίσιμες για την οικονομία των χωρών που τις επιβάλλουν.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς επανέλαβε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο εμπάργκο στην προμήθεια ενέργειας από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι οι κυρώσεις πρέπει μεν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και διαχειρίσιμες για την οικονομία των χωρών που τις επιβάλλουν, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος στην Ουκρανία «μπορεί να μην είναι μια σύντομη υπόθεση».

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των Συνόδων Κορυφής του ΝΑΤΟ και της G7 που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

«Το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, των οποίων η εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κανείς δεν πρέπει να υποστεί μόνος τις επιπτώσεις υπό αυτή την έννοια», πρόσθεσε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια το συντομότερο δυνατό. Εκτίμησε μάλιστα ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος για περισσότερες χώρες προέλευσης ενέργειας, το αποτέλεσμα θα ισοδυναμούσε με ενεργειακό εμπάργκο κατά της Μόσχας.

«Πρέπει να αγοράζουμε ενέργεια από φίλους και όχι από εχθρούς, διαφορετικά χρηματοδοτούμε τον πόλεμο», δήλωσε από την πλευρά της η κυρία Μέτσολα, η οποία πάντως παραδέχθηκε ότι δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε θέση να απεξαρτηθούν από τις ρωσικές εισαγωγές. «Η πράσινη ατζέντα όμως δεν είναι πλέον μόνο θέμα κλίματος, αλλά και ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος της Ρωσίας για τη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, ο Όλαφ Σολτς εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το εάν η χώρα θα πρέπει να παραμείνει μέλος της G20 (από την G8 αποκλείστηκε το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας), ενώ ανάλογο ερώτημα διατύπωσε και για τη συμμετοχή της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

«Αυτό όμως θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των μελών», διευκρίνισε. «Είναι ωστόσο προφανές ότι αυτή τη στιγμή είμαστε απασχολημένοι με το πώς οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορέσουν να έχουν περισσότερα αποτελέσματα από αυτά που είχαν μέχρι σήμερα», πρόσθεσε ο κ. Σολτς. «Η αδικαιολόγητη ρωσική εισβολή άλλαξε τα πάντα», δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τόνισε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε πέρα από τις κυρώσεις και να δείξουμε στον Ρώσο πρόεδρο ότι «ο πόλεμος θα έχει ένα τίμημα που δεν μπορεί καν να διανοηθεί».

