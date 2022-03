Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παιδί κάτω των 18 ετών το ένα στα τέσσερα νέα κρούσματα

Τι "δείχνουν" τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 14-20 Μαρτίου,

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 14-20 Μαρτίου, το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 37.692, αποτελώντας το 25% (-7% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων covid-19.

Την ίδια εβδομάδα το ποσοστό θετικότητας ήταν 7,68% σε σύνολο 1.976.746 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 1,50% σε σύνολο 2.719.989 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 3,26%.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 2.359, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 1.713.

O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1,38.

