“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκαν οι σοροί των τελευταίων αγνοούμενων

Τραγικός είναι ο συνολικός απολογισμός από την ναυτική τραγωδία.

Δεν σταμάτησαν στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστών και διασωστών να εντοπίσουν και τους τελευταίους αγνοούμενους της τραγωδίας εν πλώ, με το «Euroferry Olympia» που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άλλοι δύο σοροί, εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο τρίτο γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Euroferry Olympia» που βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Αστακού και στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά τα ξημερώματα της Παρασκευής 18/02 στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Μπρίντιζι.

Οι νεκροί από το τραγικό ναυτικό δυστύχημα ανήλθαν στους 11, ενώ 281 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, διασώθηκαν.

Το πλοίο για λόγους ασφαλείας είχε οδηγηθεί στο λιμάνι του Αστακού όπου μετά από πολλές ημέρες η φωτιά κατασβέστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των 25 ΙΧ οχημάτων και 153 φορτηγών από τα τέσσερα γκαράζ του πλοίου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση απάντλησης των καυσίμων του πλοίου που ανέρχονται σε 700 τόνους.

