Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - ΕΛΚ: επαφές Μητσοτάκη με Μετσόλα και Τουσκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Καυτή” η ατζέντα στις συναντήσεις των ηγετών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, αλλά και στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε απόψε στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι Μητσοτάκης και Τουσκ συζήτησαν στην έδρα του ΕΛΚ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για τα ζητήματα της ενέργειας.

Επίσης συζήτησαν για τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο ΕΛΚ.

Ο πρωθυπουργός είχε σύντομη συνάντηση και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

Βιασμός 18χρονης σε “συνέντευξη” για δουλειά

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκαν οι σοροί των τελευταίων αγνοούμενων