Τουρκία προς ΗΠΑ: Δώστε F-35 και Patriot, δεν δίνουμε S-400 στην Ουκρανία

Επίσημη απάντηση σε διαρροές και δημοσιεύματα, με τελικό αποδέκτη τον Λευκό Οίκο, στέλνει ο Ερνπτγάν, μέσω επιστολής σε εφημερίδα.

Να παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τους πυραύλους Patriot στην Τουρκία «χωρίς προϋποθέσεις» καλεί τη Δύση ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία για προμήθεια των ρωσικής κατασκευής συστημάτων S-400 στην Ουκρανία.

Σε επιστολή του στην Wall Steet Journal, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο κ. Αλτούν σημειώνει η Τουρκία εκδιώχτηκε παράνομα από το πρόγραμμα των F-35, για πολιτικούς λόγους. Όπως τονίζει, η Τουρκία προσέγγισε πρώτα τις ΗΠΑ για να αγοράσει πυραύλους Patriot και έπρεπε να αναζητήσει εναλλακτικές μετά την άρνηση της Ουάσιγκτον.

Σημειώνει επιπλέον ότι οι Τούρκοι «εξακολουθούν να θυμούνται πώς οι σύμμαχοί μας απέσυραν τις συστοιχίες Patriot από την Τουρκία κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις πιο τεταμένες περιόδους στις σχέσεις Άγκυρας – Μόσχας», προσθέτοντας ότι «ο τουρκικός λαός δεν παίρνει πλέον στα σοβαρά καμία άτυπη δέσμευση της Δύσης για προμήθεια Patriot».

«Η παράνομη “απομάκρυνση” της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 για πολιτικούς λόγους (τους οποίους οι ΗΠΑ δεν έχουν επισήμως και νόμιμα κοινοποιήσει την Τουρκία) καθιστά δύσκολο να ληφθεί σοβαρά υπόψη το καρότο της “επαναφοράς” της Τουρκίας» συνεχίζει ο κ. Αλτούν.

Τονίζει, δε, ότι είναι «ευθύνη της Δύσης και ειδικά των ΗΠΑ να εξομαλύνουν τις σχέσεις με την Τουρκία» και σημειώνει ότι «η Τουρκία, η οποία θεωρεί την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικό στόχο και υπερηφανεύεται για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ, αναμένει ότι η Δύση θα την αντιμετωπίσει όπως της αξίζει. Θα απαιτούνταν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όχι αποκαλούμενες άτυπες προτάσεις, για την αποκατάσταση της σχέσης».

Λίγο πριν απο την συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν, η Τουρκία, σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τη Δύση «να παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τις συστοιχίες Patriot στην Τουρκία χωρίς προϋποθέσεις».

