“Η ζωή του άλλου” σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε ιστορία, αλλά μόνο μία αλήθεια! Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή η νέα σειρά του ΑΝΤ1.

Ένας τίμιος εισαγγελέας, η δολοφονία της οικογένειάς του, η αμνησία, η κατηγορία εις βάρος του, η φυλάκιση, αλλά και μία «βρώμικη» υπόθεση που αγγίζει την υψηλή κοινωνία συνθέτουν ένα μυστηριώδες παζλ. Θα καταφέρει να ενώσει τα κομμάτια και να βρει το νήμα της αλήθειας;

«H Ζωή του Άλλου», η δραματική σειρά που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Τουρκία, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να μας καθηλώσει με μια συγκλονιστική ιστορία.

Με καταιγιστική πλοκή, ανατρεπτικές εξελίξεις και δυνατό καστ, «Η Ζωή του Άλλου» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 27 Μαρτίου, στις 22:00, και θα κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο F?rat Bulut είναι ένας ιδεαλιστής και τίμιος εισαγγελέας που εργάζεται στο δικαστικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης. Τα έχει όλα, μια επιτυχημένη και ανερχομένη καριέρα, μια όμορφη οικογένεια και τον σεβασμό των συνεργατών του. Μια μέρα, ο F?rat ξυπνά και βρίσκεται στη φυλακή για τον φόνο της γυναίκας του Zeynep και της κόρης του Nazl?! Το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι να γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης του πριν από πέντε μήνες – εκτός από αυτό τίποτα άλλο - η μνήμη του μοιάζει να έχει διαγραφεί.

Μόνος του, χωρίς αναμνήσεις και χωρίς φίλους να τον βοηθήσουν, ο F?rat πρέπει να προσπαθήσει να εξιχνιάσει τη δολοφονία της οικογένειάς του μέσα από ένα κελί φυλακής και συγχρόνως να αγωνιστεί για να ανακτήσει τη μνήμη του, τη ζωή του και την ελευθερία του.

Η μόνη ένδειξη που έχει για το παρελθόν του, προέρχεται από την τελευταία υπόθεση που είχε αναλάβει ως εισαγγελέας: μια νεαρή γυναίκα δολοφονείται στο σπίτι του Bar?s Yesari, ο οποίος είναι ο γιος ενός πανίσχυρου βιομήχανου. Όταν ο F?rat βρίσκει τον Bar?s μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του, ο δίδυμος αδερφός του Savas συμπεριφέρεται παράξενα. Δυστυχώς, ο F?rat χάνει τη μνήμη του πριν προλάβει να ερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση. Θα μπορούσαν τα δύο γεγονότα να σχετίζονται;

Τι σχέση έχει ο Savas με την αυτοκτονία του Bar?s;

Για να αποκαλύψει την αλήθεια, ο F?rat πρέπει να δραπετεύσει από τη φυλακή.

Θα τα καταφέρει;

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MF Yap?m

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Yusuf Pirhasan

ΠΑΙΖΟΥΝ: Onur Tuna, Ismail Hac?oglu, Seray Kaya, Hakan Sal?nm?s, An?l Ilter, Tugay Mercan, Nihal Koldas, Furkan Kalabal?k, Bulent Duzgunoglu, Alperen Aldanmaz, Irem Deniz, Bar?surrem Aksava, κ.ά.

«Η Ζωή του Άλλου». Πρεμιέρα Κυριακή 27 Μαρτίου, στις 22:00, και κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

