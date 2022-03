Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η μάνα “εξηγεί” πως πέθαναν τα παιδιά (βίντεο)

Τι λέει ο ιατροδικαστής και ποιες αναφορές της Ρούλας Πισπιρίγκου ζητά να περιληφθούν στην δικογραφία. Ψυχολόγος από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” μιλά για τις υποψίες των γιατρών της Πάτρας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την Πέμπτη ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων και η ψυχολόγος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Μαίρη Μαρκάτη.

Όπως είπε η κ. Μαρκάτη, προσδιορίζοντας τον χρόνο λίγο μετά τον θάνατο της Ίριδας, που επήλθε τον Μάρτιο του 2021, «γιατροί από την Πάτρα, μας ενημέρωσαν πως υπήρχαν υποψίες. Στο πλαίσιο επικοινωνιών με τους γιατρούς που έχουμε τακτικά, έγινε αυτή η συζήτηση, δεν υπήρξε κάποια καταγγελία».

Η κ. Μαρκάτη προσέθεσε πως «σε εμάς ήρθε το αίτημα για υποστήριξη της οικογένειας, για ολιστική στήριξη της οικογένειας», διευκρινίζοντας πως πολλές φορές, λόγω του θρήνου μιας οικογένειας, μπορεί αυτή η προσφορά να μην γίνεται δεκτή, αυτό συμβαίνει ωστόσο σε δεύτερο χρόνο.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, οι αναρτήσεις και οι αναφορές του οποίου στην εν λόγω υπόθεση προκαλούν αίσθηση, είπε σχετικά με τις αναφορές από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τις υποψίες από γιατρούς, ότι «προφανώς οι γιατροί εκτιμούν, με όσα βλέπουν, πως υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με τις υποθέσεις θανάτου».

Επί της ουσίας της υπόθεσης, ο Γρηγόρης Λέων υπογράμμισε με νόημα πως η καλύτερη πηγή πληροφόρησης για τα πραγματικά περιστατικά είναι «η ίδια η μάνα, που μέσα στην αγωνία της, περιγράφει ακριβώς τι αντιμετωπίζει το παιδί της. Δεν υπάρχει καλύτερη πηγή ενημέρωσης για όσα έγιναν στο νοσοκομείο. Η μητέρα έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις και μιλήσει αρκετά για αυτό, πριν να προσλάβει δικηγόρο. Πρέπει αυτά να περιληφθούν στην δικογραφία».

«Πρέπει να υπάρξει απομαγνητοφώνηση όλων αυτών. Μιλάει για κάμερες και άλλα στοιχεία, μιλάει για την στιγμή του θανάτου, δεν υπάρχει καλύτερη πηγή από την ίδια την μάνα», τόνισε ο ιατροδικαστής, αναφερόμενος στην Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία ξέσπασε την Τετάρτη κατά όλων όσοι αφήνουν αιχμές πως μπορεί να ευθύνεται για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

