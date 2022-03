Life

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η κατάσταση της υγείας του και οι τελευταίες εξελίξεις (βίντεο)

Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις πριν τη δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη. Τι συμβαίνει με την υγεία του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο ηθοποιός, θέλει να παραστεί στο δικαστήριο και η κατάσταση της υγείας του είναι ελαφρώς βελτιωμένη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα τα όσα αναφέρθηκαν, η δεύτερη καταγγέλλουσα, είναι ηθοποιός και είχε συζητήσει να αντικαταστήσει μία άλλη ηθοποιό σε θεατρική παράσταση με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης της ζήτησε να παρακολουθεί την παράσταση για να δει τον ρόλο.

Ένα μεσημέρι την κάλεσε όπως αναφέρει η ίδια στην κατάθεσή της στο θέατρο το οποίο ήταν άδειο και εκεί ο ηθοποιός, σύμφωνα με την καταγγελία, αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η σύζυγος του ηθοποιού, σχετικά με τη δεύτερη καταγγέλλουσα, ανέφερε στην κατάθεσή της, πως έμπαινε κρυφά στο θέατρο, αναφέροντας πως είναι ανιψιά μεγαλοδικηγόρου και πως είναι ψέμα το πώς ο Πέτρος Φιλιππίδης λόγω των καλών σχέσεων του με καναλάρχη, την είχε εξαιρέσει από δύο σειρές.

