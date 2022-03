Πολιτική

Στα άκρα η πολιτική κόντρα για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Από τη Βουλή και την κόντρα Μητσοτάκη – Τσίπρα, η αντιπαράθεση συνεχίζεται μέσω Οικονόμου – Ηλιόπουλου, με οξύτατους χαρακτηρισμούς και ακραίες εκφράσεις.

Σε επίπεδο εκπροσώπων συνεχίζεται η κόντρα που ξεκίνησε χθες στη Βουλή, μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε προσωπικά στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «ο κ. Τσίπρας δεν τα πάει καλά, στο λαϊκισμό και την ψευδολογία είναι άσσος» και υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών μέτρων «Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει και προσφέρει ό,τι περισσότερο γίνεται ώστε να στηρίξει τους πολίτες».

Στους ίδιους υψηλούς τόνους η απάντηση του κ. Ηλιόπουλου, που αποκάλεσε «εθνικό ψεύτη» τον κ. Οικονόμου, ενώ υποστήριξε ότι «επτά μήνες οι πολίτες πληρώνουν την ανοχή Μητσοτάκη στα όργια της ΔΕΗ και των καρτέλ».

Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου:

Παρότι με τα αριθμητικά δεδομένα, τους υπολογισμούς και την κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ο κ. Τσίπρας δεν τα πάει καλά, στο λαϊκισμό και την ψευδολογία είναι άσσος. Εκτίθεται, επιμένοντας πως υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δήθεν φορολογήσει υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας, ενώ στην πραγματικότητα καμία μέχρι τώρα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ φόρου. Επικαλείται συνεχώς δισεκατομμύρια υπερκερδών -η εκδοχή που αναφέρει ως ώρας είναι 1,5 - χωρίς να διευκρινίζει αν εννοεί μεικτά περιθώρια ή αν έλαβε υπόψη εκπτώσεις, επιδοτήσεις και πολιτικές ειδικών τιμών.

Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να φορολογήσει σε ποσοστό 90% τα όποια υπερκέρδη όταν σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή τους, για να προσθέσει όσα περισσότερα γίνεται στην ενίσχυση των 4 δισ., που εδώ και μήνες παρέχει στην ελληνική κοινωνία. Και αυτή η κρίση είναι τελικά αποκαλυπτική για το πολιτικό μέγεθος και την αξία καθενός. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει και προσφέρει ό,τι περισσότερο γίνεται ώστε να στηρίξει τους πολίτες και ο κ. Τσίπρας επιδίδεται και πάλι σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και δημαγωγίας, πετώντας αριθμούς «στον αέρα», δίχως καμία τεκμηρίωση, όπως κάνει τόσα χρόνια.

Αναλυτικά η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια. Μετά και την προτροπή της Κομισιόν, ανακάλυψαν πως τελικά υπάρχουν υπερκέρδη, που μέχρι προχθές δεν υπήρχαν και δήθεν προσπαθούν να βρουν στοιχεία, ενώ η ΡΑΕ τους τα έχει ήδη δώσει. Μάλλον αυτό που θέλουν να κάνουν είναι λογιστικά παιχνίδια έτσι ώστε να προστατεύσουν την αισχροκέρδεια των παιδιών τους στη ΔΕΗ.

Επτά μήνες οι πολίτες πληρώνουν την ανοχή Μητσοτάκη στα όργια της ΔΕΗ και των καρτέλ. Οι λογαριασμοί ρεύματος γράφουν ένα όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα και δικαιολογίες από τον εθνικό ψεύτη κ. Οικονόμου.

Όσο για τα περί αξιοπιστίας, η παράταξη Μητσοτάκη θα είναι για πάντα η δύναμη χρεοκοπίας και λεηλασίας του δημοσίου πλούτου, που δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα χρέη της και ο ΣΥΡΙΖΑ η δύναμη που στήριξε την κοινωνία, νοικοκύρεψε τα δημόσια οικονομικά, έβαλε τέλος στα μνημόνια και δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ.

