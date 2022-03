Οικονομία

Ακρίβεια - Μητσοτάκης: στήριξη των πολιτών με μόνιμα και έκτακτα μέτρα

Όλα τα μέτρα στήριξης παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην Βουλή. Τι είπε για τα υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας, τον ΕΝΦΙΑ. Τι ανέφερε για την Ουκρανία.

Στην ολομέλεια της βουλής μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέλυσε και τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας.

«Κλείνει σχεδόν ένας μήνας από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που μεταβάλει δραστικά τα γεωπολιτικά δεδομένα, καταπατά την νομιμότητα και προκαλεί αίμα, προσφυγικές ροές και παγκόσμια ανασφάλεια. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές το αποτύπωμα αυτής της σύρραξης, της μεγαλύτερης γεωπολιτικής αναταραχής στην ήπειρό μας από το τέλος του β' παγκοσμίου πολέμου ενδέχεται να είναι βαθύτερο από εκείνο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και ο οικονομικός της απόηχος παραπέμπει στην κρίση του 2008 καθώς ο πόλεμος και η ενεργειακή αναστάτωση συνοδευόμενη από την διεθνή έκρηξη των τιμών δημιουργούν ένα παγκόσμιο εφιαλτικό τρίγωνο το οποίο διαρκώς ανατροφοδοτείται» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Επισήμανε ότι αυτό το βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη με τους εθνικούς προϋπολογισμούς όλων των κρατών να πολιορκούνται αλλά το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει παντού στην Ευρώπη και με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι οποίοι είναι ήδη εξαντλημένοι μετά από δύο χρόνια πανδημίας.

«Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να ναρκοθετήσει την παγκόσμια ανάπτυξη που όλοι περιμέναμε» είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργούς σημείωσε ότι «η υπέρβαση αυτών των προκλήσεων είναι μονόδρομος. Η Ελλάδα από την αρχή συντάχθηκε με το μέρος της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων. Στο πλευρό της Ουκρανίας αλλά και των δεκάδων χιλιάδων ομογενών μας που δοκιμάζονται σήμερα ειδικά στη φρίκη της Μαριούπολης».

«Στην Ουκρανία αντιμάχεται η δημοκρατία με τον αυταρχισμό. Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός με τον ανατολίτικο αυταρχισμό, δεσποτισμό του παρελθόντος» σημείωσε και πρόσθεσε «Είναι ανάγκη να αποκρουστεί κάθε προσπάθεια βίαιης αλλαγής των συνόρων όπως και κάθε μοντέλο ηγέτη που θέλει αντιδημοκρατική ηγεμονία. Η Ελλάδα, οι Έλληνες είμαστε με την ελευθερία».

Ο πρωθυπουργός επίσης τόνισε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο υπηρετεί μια διπλή στόχευση, υλοποιεί την προεκλογική δέσμευση των φοροελαφρύνσεων ειδικά στην ακίνητη περιουσία και απαντά σε επίκαιρες ανάγκες, διότι, όπως είπε, η παρέμβασή ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα σχεδόν όλων των Ελλήνων πολιτών.

«Μειώνοντας τον ΕΝΦΙΑ όχι κατά 30 % όπως είχαμε υποσχεθεί αλλά περισσότερο κατά 35% χάρη σε μια πολιτική ευθύνης που θέλει τις κοινωνικές παροχές να στηρίζονται στις δημοσιονομικές μας αντοχές. Φέτος οι Έλληνες θα πληρώσουν 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με ότι τους είχε βεβαιωθεί το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πληρώσουν 354 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με αυτό που πλήρωναν το 2019 μετά τις πρώτες μειώσεις ΕΝΦΙΑ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της ΝΔ» σημείωσε.

«Σχεδόν 8 στους 10 συμπολίτες μας θα δουν έως και 40% μειωμένο τελικά τον φόρο για τα ακίνητά τους» είπε ο πρωθυπουργός και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να διευκρινίσει αν θα ψηφίσει τις συγκεκριμένες μειώσεις.

Επιπλέον ανέφερε σχετικά με την ακρίβεια πως οι εταιρείες πρέπει να καταθέσουν μερίδιο των συγκυριακών τους υπερκερδών για την άρση της αναταραχής. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο που έχει σχέση με την μακροπρόθεσμη απεξάρτηση από την Ρωσία. "Δεν έχω αυταπάτες για την ταχύτητα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Ξέρω ότι μια χώρα να διαφωνήσει δεν θα ισχύσουν οι προτάσεις για τις άλλες 26. Για να γίνει δεκτή η πρότασή μας χρειάστηκαν 4 μήνες.", ανέφερε.

Όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης ανέφερε:

Επίδομα 200 ευρώ τον μήνα Απρίλιο απευθείας σε 900.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Επιδοτήσεις στα καύσιμα για όλα τα νοικοκυριά με εισοδηματικό όριο τα 30.000 ευρώ με συγκεκριμένη ποσότητα τα 60 λίτρα τον μήνα. Οι δικαιούχοι να είναι πάνω από 3 εκατομμύρια.

για όλα τα νοικοκυριά με εισοδηματικό όριο τα 30.000 ευρώ με συγκεκριμένη ποσότητα τα 60 λίτρα τον μήνα. Οι δικαιούχοι να είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Η ενίσχυση αφορά 22 λεπτά στην ηπειρωτική χώρα και 28 λεπτά στα νησιά μας.

Η σημερινή παρέμβαση δεν είναι μεμονωμένη συνδυάζεται με την μείωση άλλων 60 συντελεστών φόρων και εισφορών και πλαισιώνονται από το διπλό εγγυημένο εισόδημα και την αύξηση κατώτατου μισθού που θα τεθεί Μάιο 2022.

Κεντρικός σχεδιασμός η μονιμοποίηση μείωσης εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, ο χαμηλός ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες. Δύο είναι οι δρόμοι ώστε ένα νοικοκυριό να αμυνθεί στην ακρίβεια: η αύξηση μισθών και η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος με μείωση φόρων και εισφορών

Οι εταιρείες ενέργειας να καταθέσουν μερίδιο των συγκυριακών υπερκερδών τους

«Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Και μόνο πανευρωπαϊκά μπορεί να απαντηθεί. Γι αυτό και η ελληνική πρόταση για τον έλεγχο της χονδρικής τιμής του φυσικού αερίου βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των συζητήσεων στο αυριανό ευρωπαϊκό συμβούλιο. Και σε αυτό συμφωνούμε με πολλές ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε ο πρωθυπουργός συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή.

«Βλέπω να ωριμάζει σε όλη την ήπειρο η ανάγκη για δραστικές παρεμβάσεις στην λειτουργία των αγορών» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η πολιτική οφείλει να δράσει ώστε η διεθνής κερδοσκοπία να σταματήσει να ποντάρει στην πόλεμο. Και η αγορά να επανέλθει στον πραγματικό της ρόλο που δεν είναι άλλος από το να καθορίζονται οι τιμές με τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Οι τιμές υπό προϋποθέσεις μπορούν να τεθούν υπό προσωρινό έλεγχο. Μπορούν να τεθούν γιατί αφορούν τους πολίτες και όχι τις εταιρείες. Και οι τελευταίες έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν μερίδιο των συγκυριακών υπερκερδών τους για την άρση αυτής της αναταραχής».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στην ΡΑΕ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιρειών ενέργειας, από τον περασμένο Οκτώβριο ως σήμερα και με βάση το πόρισμα θα κινηθεί η κυβέρνηση. «Είναι μια δύσκολη τεχνικά άσκηση, γιατί η τοπική αγορά συνδέεται με την παγκόσμια, ευρωπαϊκή αγορά μέσα από πολυδαίδαλες διαδρομές. Δεν προσφέρεται συνεπώς για εύκολα συνθήματα και απαιτεί τεκμηριωμένη δουλειά» είπε και συμπλήρωσε: «Ένα είναι σίγουρο: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απωλειών που είχαν οι πολίτες». «Δεν θα διστάσω ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη» είπε.

Οι εκλογές θα γίνουν όπως ορίζει το Σύνταγμα στο τέλος της τετραετίας

Απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν όπως ορίζει το Σύνταγμα στο τέλος της τετραετίας. «Μην σπέρνεται την αβεβαιότητα. Μην ζητάτε εκλογές γιατί πρώτον ξέρετε ότι δεν θα γίνουν και δεύτερον ξέρετε ότι όποτε και αν γίνουν θα τις χάσετε. Επομένως τζάμπα χάνεται την ενέργειά σας ζητώντας εκλογές» είπε και τόνισε παράλληλα πως τώρα είναι ώρα συσπείρωσης και όχι αντιπαράθεσης.

Δευτερολογία Μητσοτάκη

Η συζήτηση για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, που άνοιξε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κυριάρχησε στην δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημερινή συζήτηση της Βουλής. «Να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα ζητήματα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Είπατε ότι υπάρχουν υπερκέρδη 1,4 δισεκατομμύρια. Δεν γνωρίζω από πού προήλθε αυτός ο αριθμός. Δεν είμαι αρμόδιος να το πω. Μιλάμε για εισηγμένες επιχειρήσεις που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, οι προϋπολογισμοί τους δημοσιεύονται. Υπάρχουν φορείς που τα ελέγχουν αυτά» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Εάν όμως υποθέταμε ότι τα υπερκέρδη ήταν πράγματι 1,4 δισ. ευρώ, βλέποντας συγκριτικά τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, έρχομαι και σας λέω ότι με διάταξη της κυβέρνησης, το 90% των υπερκερδών θα επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Στο 90% των υπερκερδών, θα μπει έκτακτη φορολόγηση και θα επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ωστόσο δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη πριν αυτά παραχθούν. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα: εάν οι υπολογισμοί σας είναι σωστοί. Αν είναι σωστοί, αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστοί. Έχω αμφιβολίες για τα νούμερα. Επίσης δεν μετράτε σωστά την έκπτωση που δίνουν οι παραγωγοί», είπε και συμπλήρωσε πως καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν έχει εισπράξει προς το παρόν έστω ένα ευρώ από τα υπερκέρδη. «Στην Ιταλία, ο κ. Ντράγκι είπε θα βάλει 10% φόρο. Ας δούμε λοιπόν πόσο θα είναι αυτά τα υπερκέρδη και θα δούμε πως θα επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανοίγοντας την δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός είπε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ότι καταλαβαίνει γιατί όλες οι ομιλίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιστρέφονται γύρω από προσωπικές επιθέσεις. «Μπορεί να σας έχω γίνει ο προσωπικός σας εφιάλτης αλλά ο εφιάλτης που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα έρχεται έξω από τα σύνορα και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και σήμερα και ως αποτέλεσμα της πανδημίας δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο προκλήθηκε στην πατρίδα μας».

Θέλησε μάλιστα εισαγωγικά να κάνει μία αντιστοίχηση με ό,τι έγινε το 2015. «Εμείς κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια σειρά από πρωτοφανείς εξωγενείς κρίσεις. Την κρίση του 2015, εσείς ο ίδιος την προκαλέσατε. Δεν έγινε κάτι εκτός Ελλάδος», είπε ο πρωθυπουργός. «Υπήρχε μόνο το τρίτο Μνημόνιο, το οποίο αφού βάλατε φωτιά στο σπίτι της πατρίδος ήρθατε μετά ως υπερήφανος πυροσβέστης να μας πείτε ότι σβήσατε τη φωτιά που βάλατε εσείς ο ίδιος. Και είστε και υπερήφανος γι αυτό», τόνισε. «Οι πολίτες έχουν αρκετή μνήμη και κρίση ώστε να ξεχωρίζουν ποιες κρίσεις είναι εξωγενείς, παγκόσμιες τις οποίες αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες και ποιες προκαλούνται από τις δικές μας εθνικές αστοχίες κι από τις δικές μας εθνικές επιλογές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Τον ΕΝΦΙΑ μας τον εισήγαγε ο κύριος Βενιζέλος στην ελληνική πολιτική ζωή το 2011. Τότε τον λέγαμε ΕΕΤΗΔΕ» και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ρώτησε: «Ξεχάσατε τι λέγατε για τον ΕΝΦΙΑ προεκλογικά; Ότι θα τον διαγράψετε με ένα άρθρο και έναν νόμο...».

