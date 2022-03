Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Βομβάρδισαν κλινική

Πύραυλοι έπληξαν μονάδα του ουκρανικού στρατού κοντά στο Ντνίπρο. Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την πόλη Μπορισπίλ. Το Κίεβο λέει πως ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρονται.



Τέσσερις νεκροί από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις κλινικής που λειτουργούσε ως κέντρο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή αστυνομία.

"Ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού το πρωί πολιτικής υποδομής από πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών, 7 άμαχοι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους υπέκυψαν στα τραύματά τους", αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί κοντά", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Πύραυλοι έπληξαν μονάδα του ουκρανικού στρατού κοντά στο Ντνίπρο

Εν τω μεταξύ, τα σωστικά συνεργεία αναζητούν σήμερα επιζώντες αφότου δύο πύραυλοι έπληξαν μονάδα του ουκρανικού στρατού στα περίχωρα της Ντνίπρο, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος σημειώνει ότι από το πλήγμα προκλήθηκε "σοβαρή καταστροφή".

Παράλληλα αναφερόμενη στην Μαριούπολη, την πόλη-λιμάνι στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι το Κίεβο ελπίζει να ανοίξει σήμερα σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ένας ασφαλής διάδρομος για την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη αυτή.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την πόλη Μπορισπίλ

Περίπου 20.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις να εγκαταλείψουν την ουκρανική πόλη Μπορισπίλ, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε σήμερα στα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα ο δήμαρχός της Βολοντίμιρ Μπορισένκο.

Αυτός κάλεσε και τον υπόλοιπο κόσμο να φύγει από την πόλη, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός αμάχων στα γύρω χωριά καθιστά δύσκολο για τα ουκρανικά στρατεύματα να απομακρύνουν τις ρωσικές δυνάμεις από την περιοχή.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπορισπίλ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων ανατολικά του Κιέβου.

Το Κίεβο λέει πως ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρονται

Ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις περιοχές στις οποίες είχαν αναπτυχθεί αφού υπέστησαν βαριές απώλειες, ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο σε ενημέρωσή του για την κατάσταση στα πεδία των μαχών νωρίς σήμερα. Ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες, κατά την ίδια πηγή.

Καθώς η ρωσική εισβολή μπήκε στον δεύτερό της μήνα, η κατάσταση στα μέτωπα είναι «πρακτικά παγωμένη», σύμφωνα με τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσικές μονάδες συνεχίζουν τον αποκλεισμό στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο, ενώ ετοιμάζονται για νέα επίθεση στην Ιζιούμ. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να ελέγχουν εν μέρει χερσαία οδό από την περιοχή Ροστόφ ως την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα. Τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν σε δύο πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικής μονάδας στα προάστια του Ντνίπρο, ανέφερε τοπικός αξιωματούχος μέσω Facebook. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Μόσχα δηλώνει ότι κατέστρεψε μεγάλη αποθήκη καυσίμων του ουκρανικού στρατού

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες, Πέμπτη, την μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμων του ουκρανικού στρατού κοντά στο Κίεβο με πυραύλους κρουζ.

Χθες το βράδυ "πύραυλοι Kalibr υψηλής ακρίβειας είχαν στόχο βάση (αποθήκευσης) καυσίμου κοντά στο χωριό Καλίνοβκα, κοντά στο Κίεβο", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

"Η μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμου που εξακολουθούσε να έχει ο ουκρανικός στρατός, η οποία εξυπηρετούσε στον εφοδιασμό των μονάδων στο κεντρικό τμήμα της χώρας, καταστράφηκε", πρόσθεσε.

Ο Κονασένκοφ δήλωσε εξάλλου ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει από χθες ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, ανάμεσα στον οποίο τρία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τέσσερα drone.

Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει πόλεις και αμυθντικές θέσεις έως και 35 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, βοηθούμενη από την αδυναμία των υπερεκτεταμένων γραμμών ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων.