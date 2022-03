Κόσμος

Ζελένσκι: Άργησε να αντιδράσει η Ευρώπη στη ρωσική εισβολή

Δεν δίστασε να αναφερθεί στις χώρες που καθυστέρησαν ή είναι διστακτικά στη λήψη μέτρων, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία ενώ επέκρινε και την Ουγγαρία για την ουδέτερη στάση της.

Σε λεπτομερή αναφορά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αντίδρασή τους στην ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, προχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ομιλία του στους ευρωπαίους ηγέτες.

Τους ευχαρίστησε για την ενότητά τους στην στήριξη της Ουκρανίας λέγοντας ωστόσο ότι άργησαν να δράσουν για να σταματήσουν τη Ρωσία.

«Επιβάλατε κυρώσεις. Είμαστε ευγνώμονες. Είναι ισχυρά βήματα αυτά», «αλλά ήταν λίγο αργά… υπήρχε μια ευκαιρία», τόνισε σημειώνοντας ότι αν είχαν επιβληθεί προληπτικά κυρώσεις ίσως η Ρωσία να μην πήγαινε σε πόλεμο.

Επαίνεσε αρκετές χώρες επειδή στήριξαν την Ουκρανία, μεταξύ άλλων την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ιταλία.

«Εμανουουέλ», είπε απευθυνόμενος στον Γάλλο πρόεδρο με το μικρό του όνομα, «πραγματικά πιστεύω ότι θα είσαι στο πλευρό μας».

Μιλώντας για την Σουηδία σχολίασε τα παρόμοια χρώματα στις σημαίες των δύο χωρών λέγοντας ότι το κίτρινο και το μπλε, πρέπει πάντα να είναι το ένα δίπλα στο άλλο.

«Θέλω να κάνω μια παύση και να μιλήσω ειλικρινά. Μια για πάντα. πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας με ποιον είστε», είπε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βίκτορ Ορμπάν είναι γνωστός στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.