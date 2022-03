Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: νέα ανταλλαγή αιχμάλωτων

Τι αναφέρουν Κίεβο και Μόσχα για την νέα ανταλλαγή στρατιωτών και ναυτικών που είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι από τους αντιπάλους.

Ρώσοι και Ουκρανοί προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων, όπως ανέφεραν η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης και η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας.

«Σε αντάλλαγμα για δέκα αιχμάλωτους κατακτητές, παραλάβαμε δέκα δικούς μας στρατιώτες» ανέφερε η Ιρίνα Βέρεστσουκ, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν «η πρώτη πραγματική ανταλλαγή αιχμαλώτων» μετά την έναρξη του πολέμου.

Εξάλλου, έντεκα Ρώσοι ναυτικοί, οι οποίοι διασώθηκαν όταν βυθίστηκε στο πλοίο τους στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Οδησσό, στάλθηκαν στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για την επιστροφή 19 Ουκρανών ναυτικών που είχαν συλληφθεί από τους Ρώσους.

«Επιβεβαιώνω την πληροφορία όσον αφορά την ανταλλαγή 10 Ρώσων στρατιωτών που κρατούνταν στο ουκρανικό έδαφος με 10 Ουκρανούς στρατιωτικούς. Και υπάρχει επίσης μια ανταλλαγή Ρώσων ναυτικών με Ουκρανούς ναυτικούς», ανέφερε από την πλευρά της η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κρεμλίνου, Τατιάνα Μοσκάλκοβα.

Την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχουν οργανωθεί δύο ανταλλαγές αιχμαλώτων μετά τη ρωσική εισβολή, χωρίς όμως να διευκρινίσει το πότε έγιναν, ούτε πόσους ανθρώπους αφορούσαν. Δύο ημέρες νωρίτερα, η Μοσκάλκοβα είπε ότι εννέα Ρώσοι αιχμάλωτοι ανταλλάγησαν με τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, τον Ιβάν Φεντόροφ. Η Βέρεστσουκ επιβεβαίωσε την Τετάρτη μόνο την ανταλλαγή του δημάρχου με τους Ρώσους στρατιώτες.

