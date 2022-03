Κόσμος

Μαριούπολη - Καντίροφ: Τσετσένοι κατέλαβαν το Δημαρχείο (εικόνες)

Τι υποστηρίζει ο ηγέτης των Τσετσένων που πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων. Στην Μαριούπολη βρέθηκε και ηγέτης του Ντονέτσκ.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το Δημαρχείο της Μαριούπολης, την οποία πολιορκεί ο ρωσικός στρατός.

«Οι άντρες αναφέρουν μέσω ραδιοεπικοινωνίας ότι απελευθέρωσαν το κτίριο της διοίκησης της Μαριούπολης κι ότι ύψωσαν τη σημαία μας», έγραψε ο Καντίροφ στο Telegram, υποστηρίζοντας πως «οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν «εγκαταλείψει τις θέσεις τους».

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Καντίροφ προσέθεσε πως άλλες ρωσικές μονάδες προωθούνται παράλληλα σε αυτό το μεγάλο λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς, λέγοντας πως «με τη βοήθεια του Αλλάχ, η Μαριούπολη σύντομα θα καθαριστεί πλήρως».

Ο Ραμζάν Καντίροφ, που βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων από διεθνείς ΜΚΟ για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία, ανακοίνωσε στις 17 Μαρτίου ότι 1000 Τετσένοι εθελοντές βρίσκονταν καθ’οδόν για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται στην Ουκρανία, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, σε ένα αεροδρόμιο που έχουν καταλάβει κοντά στο Κίεβο.

Αυτή η πληροφορία δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή και έχει τεθεί εν αμφιβόλω από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ υποστηρίζει ότι βρίσκεται στη Μαριούπολη

Ο επικεφαλής της μίας από τις δύο αυτοανακηρυχθείσες «δημοκρατίες» των φιλορώσων αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έφτασε στη Μαριούπολη, πόλη που πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από τον ρωσικό στρατό, για να επιβλέψει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το «υπουργείο Πληροφοριών» του Ντονέτσκ δείχνει τον Ντένις Πουσίλιν να επισκέπτεται ένα «κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας» που οργάνωσε ο ρωσικός στρατός σε ένα υπόστεγο. Δεκάδες άνθρωποι παραλαμβάνουν τρόφιμα.

Η αυθεντικότητα αυτού του βίντεο δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί προς το παρόν, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέσα ενημέρωσης των αυτονομιστών μετέδωσαν ότι ο Πουσίλιν συνοδευόταν από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ρωσικού Κοινοβουλίου, τον Αντρέι Τούρτσακ και από τον Ρώσο βουλευτή Ντμίτρι Σάμπλιν.

«Ο Ντένις Πουσίλιν και οι Ρώσοι προσκεκλημένοι έλεγξαν το έργο του κέντρου ανθρωπιστικής βοήθειας για τους κατοίκους της Μαριούπολης, το οποίο οργανώθηκε από το πολιτικό κόμμα Ενωμένη Ρωσία», δηλαδή το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε ο αυτονομιστικός ιστότοπος DNR. «Οι άνθρωποι έλαβαν ψωμί, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, ιατρική βοήθεια, ένα κουζινάκι γκαζιού και γεννήτριες για να φορτίσουν τα τηλέφωνά τους», πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

