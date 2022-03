Κοινωνία

Ανήλικοι έκρυβαν μολότοφ σε τσάντα για... laptop

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί από τος αριθμό των μολότοφ που βρήκαν στην τσάντα των νεαρών. Με ποιο τρικ προσπάθησαν να “εξαφανίσουν” την έντονη οσμή του καυσίμου.

(εικόνα αρχείου)

Σε ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθησαν χθες (24-3-2022) το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας δύο (2) ανήλικοι, κατηγορούμενοι για κατοχή μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε στους ανωτέρω, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), διαπιστώθηκε ότι η τσάντα μεταφοράς laptop που είχε στην κατοχή του ο ένας εξ αυτών, περιείχε εννέα (9) βόμβες μολότοφ, δύο (2) ζεύγη ελαστικών γαντιών εργασίας και ένα ζεύγος μάλλινων γαντιών.

Στην κατοχή του ιδίου βρέθηκαν επίσης μεταξύ άλλων, τρεις (3) αναπτήρες, περιλαίμιο, αποσμητικό σπρέι και καπέλο τύπου τζόκεϊ. Στην κατοχή του έτερου ανηλίκου βρέθηκαν δύο (2) ζευγάρια γαντιών και περιλαίμιο.

Επισημαίνεται ότι η τσάντα που περιείχε τις μολότοφ, είχε έντονη οσμή αποσμητικού, ως μέσο κάλυψης της έντονης οσμής του εύφλεκτου υγρού που περιείχαν οι μολότοφ.

Οι δύο (2) ανήλικοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος - Το αυτοκίνητό του “καρφώθηκε” σε δέντρο

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μαίρη Χρονοπούλου: Ο Θεός μου έδωσε πολλά και μου τα έπαιρνε λίγα λίγα πίσω