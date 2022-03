Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: “τέλος” η πρώτη φάση επικεντρωνόμαστε στο Ντονμπάς

Η Ρωσία παραδέχθηκε σήμερα τον θάνατο 1.351 στρατιωτών της ενώ ακόμη ένας στρατηγός της Μόσχας έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρώτη φάση της στρατιωτικής επιχείρησής της, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ολοκληρωθεί και ότι θα επικεντρωθεί τώρα στο να απελευθερώσει «πλήρως» την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Η ανακοίνωση φαίνεται να υποδεικνύει ότι η Ρωσία ενδεχομένως αλλάζει σε πιο περιορισμένους στόχους, αφότου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σθεναρή αντίσταση της Ουκρανίας τον πρώτο μήνα του πολέμου, εκτιμά το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως αυτονομιστές, που στηρίζει η Ρωσία, ελέγχουν τώρα το 93% της περιοχής του Λουχάνσκ και το 54% της περιοχής του Ντονέτσκ, οι δύο περιοχές που απαρτίζουν το Ντονμπάς.

«Οι βασικοί στόχοι του πρώτου σταδίου της επιχείρησης έχουν σε γενικές γραμμές επιτευχθεί», δήλωσε ο Σεργκέι Ρουντσκόι, επικεφαλής της επιχειρησιακής διεύθυνσης του ρωσικού γενικού επιτελείου.

«Το μαχητικό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έχει σημαντικά μειωθεί, κάτι… που καθιστά δυνατό να επικεντρώσουμε τις βασικές μας προσπάθειες στο να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας, την απελευθέρωση του Ντονμπάς».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παραδέχονται τον θάνατο 1.351 στρατιωτών

Η Ρωσία παραδέχθηκε σήμερα τον θάνατο 1.351 στρατιωτών της, από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσής της στην Ουκρανία, πριν από έναν μήνα, κατηγορώντας τις δυτικές χώρες ότι διαπράττουν ένα «σφάλμα» προμηθεύοντας με όπλα το Κίεβο.

«Κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, 1.351 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και 3.852 έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο υπαρχηγός του επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της χώρας Σεργκέι Ρουντσκόι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός της Μόσχας, τη 2α Μαρτίου, έκανε λόγο για 498 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Το Κίεβο, από την πλευρά του, κάνει λόγο για πολύ βαρύτερες απώλειες στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ρουντσκόι χαρακτήρισε, εξάλλου, «μεγάλο σφάλμα» την προμήθεια όπλων στο Κίεβο από τις δυτικές χώρες.

«Αυτό παρατείνει τη σύρραξη, αυξάνει τον αριθμό των θυμάτων και δεν θα επηρεάσει καθόλου το αποτέλεσμα της επιχείρησης», είπε.

Συμπλήρωσε πως η Ρωσία «θα απαντήσει ανάλογα», εάν το ΝΑΤΟ εφαρμόσει μια ζώνη εναέριου αποκλεισμού πάνω από την Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο ζητά, ανεπιτυχώς, εδώ και εβδομάδες.

Στο μεταξύ, η Ρωσία έχει υποδεχθεί 419.736 πρόσφυγες από την ανατολική Ουκρανία, από την έναρξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Μιχαΐλ Μιζίντσεφ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης της Άμυνας της Ρωσίας, που έκανε δηλώσεις στην ίδια συνέντευξη τύπου.

«Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να διεξάγει αυτήν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση έως ότου όλοι οι στόχοι επιτευχθούν», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Κίεβο: Ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Το Κίεβο επιβεβαίωσε σήμερα ότι σκότωσε σε μάχες έναν ακόμη Ρώσο στρατηγό, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Ολέκσι Αρέστοβιτς.

«Τα στρατεύματά μας (…) σκότωσαν τον διοικητή του 49ου στρατού της νότιας περιφέρειας της Ρωσίας, τον στρατηγό Ιάκοφ Ρεζάντσεφ, σε έναν βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Τσορνομπάιφκα», που βρίσκεται στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), δήλωσε ο Αρέστοβιτς σε ένα βιντεομήνυμα.

Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει έως τώρα τον θάνατο στην Ουκρανία του στρατηγού Αντρέι Σουκοβέτσκι, αναπληρωτή διοικητή του 41ου στρατού, που είχε υπηρετήσει στη Συρία το 2018-2019.

Όμως, ένας ακόμη Ρώσος στρατηγός, ο Βιτάλι Γκερασίμοφ έχει σκοτωθεί επίσης στη μάχη, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Ένας ακόμη στρατηγός με δύο αστέρια σκοτώθηκε σήμερα από τη ρωσική πλευρά, είναι ο δεύτερος σε 12 ημέρες» είχε δηλώσει στις 8 Μαρτίου στο CNN ο εν αποστρατεία Αμερικανός στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, αποκαλύπτοντας πως ο ρωσικός στρατός διαπράττει «επαναλαμβανόμενα λάθη» και «επικοινωνεί μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων».