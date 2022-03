Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Νέα προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή. Εκατόμβη νεκρών από το βομβαρδισμό του θεάτρου στην Μαριούπολη. Ανθρωπιστική επιχείρηση για εκκένωση κατοίκων.



Λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου ήχησαν σειρήνες στην ουκρανική πρωτεύουσα για αεροπορική επιδρομή.

«Προσοχή! Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο! Ζητούμε από όλους να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια της Πολιτικής Προστασίας», αναφέρει η ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου στο Telegram.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν προτρέψει τους κατοίκους να μην αγνοούν τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές.

Εν τω μεταξύ συνολικά 7.331 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από πόλεις της Ουκρανίας μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, γνωστοποίησε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, σημειώνοντας ότι ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από τους 3.343 που κατάφεραν να διαφύγουν την προηγούμενη ημέρα.

Σε διαδικτυακή της ανάρτηση ότι 2.800 άνθρωποι έφυγαν από την Μαριούπολη χρησιμοποιώντας ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

Ωστόσο, σε περίπου 300 μπορεί να ανέρχονται οι νεκροί στο θέατρο της Μαριούπολης, που βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις στις 16 Μαρτίου, ενώ εκεί είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πόλης αυτής, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες.

Ανθρωπιστική επιχείρηση για την εκκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης

Μια ανθρωπιστική επιχείρηση για την εκκένωση των κατοίκων της Μαριούπολης που το επιθυμούν, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες η Γαλλία, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Τουρκία, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Εμ. Μακρόν ανέφερε ότι γι' αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, ξεκινούν συγκεκριμένες συζητήσεις με το δήμαρχο της Μαριούπολης, αλλά και σε συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές, ενώ θα γίνει διαπραγμάτευση και με τη Ρωσική πλευρά. Ο Μακρόν ανέφερε ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες ώρες για αυτό το θέμα.

«Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο Εμ. Μακρόν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επιχείρηση, που θα προσπαθήσουν να φέρουν εις πέρας τις επόμενες ημέρες, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Εμ. Μακρόν σημείωσε ότι σήμερα στη Μαριούπολη έχουν μείνει μόνο 150.000 κάτοικοι, οι οποίοι ζουν σε δραματικές συνθήκες.