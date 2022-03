Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: 136 νεκρά παιδιά μετά τη ρωσική εισβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα νεκρά παιδιά αποτυπώνεται το πιο σκληρό πρόσωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκατόν τριάντα έξι παιδιά έχουν σκοτωθεί αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από 31 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας σε ένα μήνυμα στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Από το σύνολο των 136 παιδιών, τα 64 σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Άλλα 50 παιδιά σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Επιπλέον, 199 παιδιά έχουν τραυματιστεί.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτό τον απολογισμό.

Για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Σύμφωνα με την Ουκρανία, 7.331 άτομα απομακρύνθηκαν μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων την Παρασκευή. Συνολικά 37.606 άτομα διέφυγαν μέσω τέτοιων διαδρόμων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Νέα Φιλαδέλφεια: Συγκλονίζει η 18χρονη περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα πρώτη και... μαθηματικά