Μπάιντεν: “Χασάπης” ο Πούτιν

Η αντίδραση του Κρεμλίνου στο σχόλιο του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε "χασάπη" τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και είπε ότι δεν είναι βέβαιος ότι η Μόσχα έχει αλλάξει τη στρατηγική της στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία μετά την δήλωση της Μόσχας ότι θα επικεντρωθεί στην πλήρη "απελευθέρωση" της αποσχισθείσας περιοχής του Ντονμπάς.

"Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν αλλάξει", απάντησε ο Μπάιντεν στη Βαρσοβία όπου βρίσκεται σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν η Ρωσία έχει αλλάξει τη στρατηγική της.

Τα νέα σχόλια που έκανε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στενεύουν το περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν έστειλε ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο μιας "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης".

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους.

