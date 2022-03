Τροχαίο: Αυτοκίνητο ανετράπη στην Εθνική, τραυματίστηκαν δύο νέοι

Κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου - Πατρών με δύο τραυματίες. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, με δύο νέους να μεταφέρονται σοβαρά τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και το όχημα εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο ανετράπη και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Κανταρέ στην Κόρινθο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

