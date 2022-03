Life

Βασίλης Καρράς: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Αισθάνθηκε αδιαθεσία στη σκηνή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.



Ο δημοφιλής τραγουδιστής Βασίλης Καρράς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την διάρκεια της χθεσινής του εμφάνισης σε γνωστό κέντρο διασκέδασης του Ηρακλείου και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο

Σε γνωστό κέντρο διασκέδασης του Ηρακλείου εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Μαρτίου 2022, στα πλαίσια της περιοδείας του, ο δημοφιλής τραγουδιστής μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Ο Βασίλης Καρράς βγήκε στην σκηνή όμως κατά την διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του neakriti.gr, ο Βασίλης Καρράς νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Παθολογική Κλινική του Βενιζέλειου και κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει εξιτήριο το μεσημέρι της Κυριακής, προκειμένου να συνεχιστεί η ιατρική παρακολούθηση του στην Αθήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει χρόνιες παθήσεις και εξαιτίας της αδιαθεσίας που ένιωσε, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

