Πάπας Φραγκίσκος για Ουκρανία: Να καταργήσουμε τον πόλεμο πριν αφανίσει την ανθρωπότητα

Νέο μήνυμα από τον Ποντίφικα για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η έκκλησή του.

Η απειλή μιας παγκόσμιας σύρραξης, που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα πρέπει να πείσει τους πάντες ότι ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να καταργήσει τον πόλεμο προτού ο πόλεμος αφανίσει την ανθρωπότητα, είπε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος.

"Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από την εισβολή στην Ουκρανία, από την έναρξη αυτού του απάνθρωπου και παράλογου πολέμου, ο οποίος, όπως κάθε πόλεμος, είναι μια ήττα για όλους, για όλους μας. Πρέπει να αποκηρύξουμε τον πόλεμο, έναν τόπο θανάτου όπου μητέρες και πατέρες θάβουν τα παιδιά τους, όπου άνδρες σκοτώνουν τους αδελφούς τους χωρίς καν να τους βλέπουν, όπου οι ισχυροί αποφασίζουν και οι φτωχοί πεθαίνουν", είπε ο ποντίφικας κατά το σημερινό του κήρυγμα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ενώπιον χιλιάδων πιστών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία καταστρέφει το μέλλον της χώρας, είπε επικαλούμενος στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα μισά παιδιά στην Ουκρανία χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

"Αυτή είναι η βαρβαρότητα του πολέμου, κάτι που είναι βάρβαρο και βλάσφημο", σημείωσε ο πάπας καλώντας τους πιστούς να μη θεωρήσουν τον πόλεμο κάτι αναπόφευκτο ή κάτι που θα πρέπει να συνηθίσουν.

"Αν βγούμε από αυτό τον πόλεμο όπως ήμαστε πριν, θα είμαστε όλοι με κάποιο τρόπο ένοχοι. Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της αυτοκαταστροφής η ανθρωπότητα θα πρέπει να κατανοήσει ότι ήρθε η ώρα για να καταργήσουμε τον πόλεμο, να τον ακυρώσουμε από την ιστορία του ανθρώπινου είδους προτού (αυτός) ακυρώσει τον άνθρωπο από την ιστορία. Εκλιπαρώ κάθε εμπλεκόμενο πολιτικό να αναλογιστεί αυτό, να δεσμευτεί και κοιτάζοντας την μαρτυρική Ουκρανία να αντιληφθεί ότι κάθε ημέρα πολέμου επιδεινώνει την κατάσταση για όλους. Τέρμα! Σταματήστε! Αφήστε τα όπλα να σιγήσουν. Διαπραγματευτείτε σοβαρά για την ειρήνη", κατέληξε ο πάπας.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, ο πάπας Φραγκίσκος έχει μιλήσει πολλές φορές για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου και έχει έμμεσα ασκήσει κριτική εις βάρος της Μόσχας καταδικάζοντας σφοδρά αυτό που έχει χαρακτηρίσει "αδικαιολόγητη επιθετικότητα" και καταγγέλλοντας "ωμότητες".

Αλλά τη λέξη "Ρωσία" την έχει χρησιμοποιήσει μόνο σε προσευχές, όπως την περασμένη Παρασκευή στη διάρκεια μιας παγκόσμιας εκδήλωσης υπέρ της ειρήνης.

