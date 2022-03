Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν

Τι συζήτησαν οι δύο πρόεδροι, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σε τουρκικό έδαφος.

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνομιλία είχε ως κύριο θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, λίγο πριν την έναρξη του νέου κύκλου των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα διεξαχθούν στην Τουρκία.

Όπως ανακοίνωσε η Τουρκική προεδρία,οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν στην τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία,για τον τερματισμό του. Συμφώνησαν η πόλη που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, να είναι η Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο τούρκος πρόεδρος, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, την ανάγκη κατάπαυση του πυρός και ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό και να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στη διαδικασία αυτή.

Την ανακοίνωση για την επανέναρξη των διαπραγματευτικών συνομιλιών είχε κάνει νωρίτερα γνωστή και ο Νταβίντ Αρακχάμια, ένας εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος, πρόσωπο με πρόσωπο, στην Τουρκία, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

