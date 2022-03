Κοινωνία

Δολοφονία Ελένης Τοπαλούδη: Νέα διακοπή στη δίκη - Το ξέσπασμα της μητέρα της

Για τέταρτη φορά διακόπτεται η δίκη για την δολοφονία και τον βιασμό της φοιτήτριας, προκαλώντας την οργή της μητέρα της

Για ακόμη μια φορά οδηγήθηκε σε διακοπή η δίκη ενώπιον του ΜΟΕ για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο.

Η δίκη για τέταρτη φορά από την έναρξη της και ενώ ξεκίνησαν οι μαρτυρικές καταθέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, διακόπηκε για τις 6 Απριλίου 2022, καθώς ένα μέλος της σύνθεσης νοσεί με κορονοιό.

Η νέα διακοπή δόθηκε και πάλι ενώ στο βήμα του μάρτυρα επρόκειτο να ανέβουν οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, εξέλιξη που προκάλεσε οργή της μητέρας του θύματος.

«Τι, δηλαδή θα κάνουμε πάλι το ταξιδάκι Διδυμότειχο και πίσω; Κανείς δεν νοιάζεται για μας. Τι να πω" είπε η γυναίκα ενώ ο σύζυγος της Γιάννης Τοπαλούδης ζήτησε από την πρόεδρο να οριστούν συνεχόμενοι δικάσιμοι μετά τις 6 Απριλίου.

Πρόεδρος: Το έχουμε κοιτάξει.

Πατέρας Ελένης: Γονέας του ενός κατηγορούμενου απειλούσε τους μάρτυρες. Παρακαλώ να έχουμε τον δέοντα σεβασμό, κυρία πρόεδρε.

Στο εδώλιο ήταν παρόντες σήμερα και οι δύο, καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό ισόβια και 15ετη κάθειρξη ο καθενας, κατηγορούμενοι.

Κατά τη μεταφορά των δύο κατηγορουμένων στο δικαστήριο, η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη και οι μητέρες της Ερατούς και της Γαρυφαλλιάς, θύματα επίσης στυγερών εγκλημάτων που βρίσκονταν στο δικαστήριο για να συμπαρασταθούν στους γονείς της φοιτήτριας, τους είπαν να έχουν " κάτω τα μάτια τους". Οι μαυροφορεμένες γυναίκες φώναξαν στους δύο κατηγορούμενους "ντροπή σας" που " αντί να σκύβουν το κεφάλι, γελάνε. χωρίς ίχνος μετάνοιας".

Μητέρα Ερατούς: Τα κεφάλια σας χαμηλά, δολοφόνοι. Τι τα φυλάτε τα καλόπαιδα, μην πάθει τίποτα μία τρίχα από τα μαλλιά τους; (προς τους αστυνομικούς). Να σας φέρουμε και παπά ρε να εξομολογηθείτε, να πάτε στον παράδεισο.

