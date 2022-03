Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: πρώτοι μάρτυρες οι γονείς στο Εφετείο

Συνεχίζεται στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη για τον θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη, μετά από δύο διακοπές.

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου των δύο κατηγορουμένων για τον βιασμό και την άγρια δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη το Νοέμβριο του 2018 στην Ρόδο.

Η δίκη μετά από δύο συνεδριάσεις που δεν προχώρησαν στην ακροαματική διαδικασία, εκτιμάται ότι σήμερα θα ξεκινήσει με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων οπότε και το δικαστήριο θα καλέσει στο βήμα τους γονείς της φοιτήτριας που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των δύο κατηγορουμένων.

Η δίκη ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου με παρόντα στο εδώλιο μόνο τον 24χρονο κατηγορούμενο, ελληνικής καταγωγής , καθώς ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του, αλβανικής καταγωγής, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να παρίσταται στο δικαστήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και επιπλέον ποινή 15ετούς κάθειρξης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο βίασαν την φοιτήτρια με την απειλή μαχαιριού και χτυπώντας την άγρια στο κεφάλι με μπουνιές και με ένα ηλεκτρικό σίδερο και εν συνεχεία την πέταξαν χτυπημένη σε βραχώδη παραλία στην περιοχή Λίνδος της Ρόδου ενώ ήταν ζωντανή.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση , όταν λόγω ασθένειας μίας ενόρκου η δίκη διακόπηκε, η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, Κούλα Αρμουτίδου εξοργίστηκε για την δεύτερη κατά σειρά διακοπή . Οι γονείς του θύματος είναι αναγκασμένοι να ταξιδεύουν από το Διδυμότειχο για να παρασταθούν στην δίκη , αφήνοντας πίσω τον αδελφό της Ελένης.

