Ακάρ: Συνεχίζεται ο αγώνας μας στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο

Σε συνομιλίες κάλεσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας τον Έλληνα ομόλογό του.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του στις Βρυξέλλες δήλωσε στην Χουριέτ ότι «αναπτύξαμε τις απόψεις μας (στον Νίκο Παναγιωτόπουλο). Παρακαλώ ελάτε στην Κωνσταντινούπολη το συντομότερο δυνατόν, αν όχι καλέστε εμένα και θα έρθω στην Αθήνα. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε ένα πρόβλημα εσείς οι ίδιοι, τότε ξεκινούν άλλοι να συζητούν για σας. Ας μην το επιτρέψουμε αυτό».

Ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε σε δηλώσεις του πως, «συνεχίζονται οι δραστηριότητές μας στον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα για διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας μας. Ο αγώνας μας στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο συνεχίζεται. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία να συνομιλούμε με τους γείτονές μας, με την Ελλάδα για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και το δίκαιό μας. Πιστεύουμε πως όσο συνομιλούμε θα βρούμε διέξοδο. Γι’ αυτό και στηρίζουμε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη με κάθε τρόπο».

«Γι’ αυτό εμείς ζητούμε από το γείτονά μας, από τους γείτονές μας να μην προκαλούν ένταση στις σχέσεις μας και όσο εμείς μειώνουμε την ένταση εδώ να δοθεί βάρος στις διαπραγματεύσεις και μέσω των διαπραγματεύσεων να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό προσπαθούμε, γι’ αυτό καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες φίλοι μου», σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

