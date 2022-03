Κοινωνία

Ψηφιακή επίδοση δικογράφων: Πότε θα γίνεται - Ποια οφέλη προκύπτουν

Σε ποιες περιπτώσεις θα συνεχίσει να γίνεται με φυσική παρουσία η επίδοση των δικογράφων. Τι ειπώθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία, «Ψηφιακά θα γίνεται η επίδοση εγγράφων της ποινικής δίκης, από το νέο δικαστικό έτος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση των Υπουργών Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, καθιερώνεται η ηλεκτρονική επίδοση ως ο κύριος τρόπος επίδοσης από τους επιμελητές των ποινικών δικαστηρίων.

Με τη χρήση της νέας ψηφιακής εφαρμογής:

Απελευθερώνονται 1.500 άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας που εκτελούσαν χρέη δικαστικού επιμελητή και επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους για την προστασία των πολιτών

Απελευθερώνεται μεγάλος αριθμός δικαστικών υπαλλήλων που είχε επιφορτιστεί με το συγκεκριμένο έργο

Η επίδοση πραγματοποιείται άμεσα, ηλεκτρονικά, χωρίς καθυστερήσεις και με σεβασμό στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Η τροποποίηση της διαδικασίας θα εξειδικευτεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, στην οποία θα αναφέρονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες εφαρμογής της ηλεκτρονικής επίδοσης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η φυσική επίδοση δεν καταργείται πλήρως. Περιορίζεται, όμως, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αξιολόγησης του αρμόδιου εισαγγελέα, αφού ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας, (λ.χ. νησιά, δύσβατες ορεινές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές κλπ), αλλά και η επικινδυνότητα που εγκυμονούν οι επιδόσεις σε εμπλεκόμενους σε ειδικές κατηγορίες παραβατικών συμπεριφορών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εργάζεται μεθοδικά για την ψηφιακή μετάβαση του εθνικού δικαστικού συστήματος. Σήμερα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα. Η ηλεκτρονική επίδοση καθιερώνεται ως ο κύριος τρόπος επίδοσης για την ποινική δικαιοσύνη, με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια, ταχύτητα και εγγυήσεις αντικειμενικότητας. Με τις νέες ρυθμίσεις διασφαλίζονται πλήρως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποινικής δίκης. Παράλληλα, αποδεσμεύεται ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών οργάνων και δικαστικών επιμελητών και εξασφαλίζεται σημαντικό δημοσιονομικό όφελος».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η Ελληνική Αστυνομία αλλάζει προς όφελος των πολιτών, με μεταρρυθμίσεις και συνεχή ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών της. Σήμερα, επιλύνεται ένα πρόβλημα 40 ετών, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με την πολύ δημιουργική συνεργασία των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ασφαλώς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, 1.500.000 δικόγραφα, τα οποία διακινούνται ετησίως έως σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία, θα επιδίδονται ψηφιακά στους ενδιαφερόμενους επιταχύνοντας τις διαδικασίες απόδοσης της δικαιοσύνης. Αυτή η πρωτοβουλία, πέραν του εκσυγχρονισμού και της επιτάχυνσης των δικονομικών διαδικασιών, απαλλάσσει και απελευθερώνει 1.500 αστυνομικούς από αυτό το κατ’ εξοχήν γραφειοκρατικό πάρεργο. Οι αστυνομικοί αυτοί, επιστρέφουν στα κύρια αστυνομικά τους καθήκοντα, δίπλα στον πολίτη, στις γειτονιές, στις αναγκαίες περιπολίες, οπουδήποτε πραγματικά χρειάζονται και ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Tη ρύθμιση αυτή, την νομοθετούμε από κοινού τα τρία Υπουργεία μέσα στον Απρίλιο και ταυτόχρονα οργανώνονται τα μέτρα που χρειάζονται, ώστε από τη νέα δικαστική περίοδο τον Σεπτέμβριο να γίνουν πράξη».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα το πολύ σημαντικό έργο της ψηφιακής επίδοσης δικογράφων. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό παράδειγμα του πως τα ψηφιακά μέσα μπορούν να έρθουν να συμβάλλουν και να γίνουν αρωγοί σε ένα καλύτερο σχεδιασμένο κράτος. Με αυτή και μόνο την πλατφόρμα και την αλλαγή της διαδικασίας που τα τρία υπουργεία ερχόμαστε να προτείνουμε, 1.500 αστυνομικοί γυρίζουν στο θεμελιώδες τους καθήκον που είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών. Το χρονοδιάγραμμα είναι το νέο δικαστικό έτος. Την ημέρα της εφαρμογής, θα βρεθούμε πάλι και θα κάνουμε μία αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας. Είμαστε σε μία πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε πολλές ακόμα διαδικασίες».

