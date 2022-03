Κόσμος

Μεξικό: Έκρηξη σε αεροδρόμιο προκάλεσε πανικό (βίντεο)

Πανικόβλητοι επιβάτες με τις βαλίτσες στα χέρια έτρεχαν να βγουν από το αεροδρόμιο.

Πανικός επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κανκούν, στο Μεξικό, όταν πολλοί επιβάτες που περίμεναν να παραλάβουν τις αποσκευές τους άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και πολλοί νόμισαν ότι οφειλόταν σε βόμβα ή σε πυροβολισμούς.

Huge explosion at Cancun airport people are sent into a panic #Mexico pic.twitter.com/SFAqnKOSiy — ?????? ?????? ???? (@nbahhanbahob) March 28, 2022

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να βγουν από τον χώρο του αεροδρομίου.

???? | URGENTE: Aeropuerto Internacional de Cancun: pic.twitter.com/PT0e8Ugcj3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 28, 2022

VIDEO | Panico en el aeropuerto de Cancun por balacera en la terminal 3 (informacion en proceso) pic.twitter.com/mSgkEFHqhP — Noticaribe (@Noticaribe) March 28, 2022

Ο εισαγγελέας του Κανκούν Όσκαρ Μόντες ντε Όκα είπε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και δεν βρέθηκαν όπλα, ούτε κάλυκες. Δεν είναι σαφές αν όντως σημειώθηκαν πυροβολισμοί ή αν εξερράγη κάποιο μηχάνημα εντός του αεροδρομίου.

Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν ότι επρόκειτο για έκρηξη στο μηχάνημα που περνούν οι βαλίτσες.

Φωτογραφία: Twitter/@noticias_unoa

