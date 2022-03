Κοινωνία

Tροχαίο: Ντελιβεράς “εκσφενδονίστηκε” μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

“Στον αέρα” πετάχτηκε ο οδηγός της μηχανής, μετά από την σύγκρουση του δίκυκλου του με αυτοκίνητο. Τραυματίστηκε και επιβάτης του οχήματος.

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση ΙΧΕ με δίκυκλο που πραγματοποιούσε ντελίβερι, σημειώθηκε στις 9:50’ το βράδυ της Δευτέρας (28/3) στην οδό Παπασιοπούλου στα Γαλανέικα στη συμβολή με την οδό Κυθήρων.

Ο νεαρός ντελιβεράς κατέβαινε κανονικά την οδό Παπασιοπούλου, όταν ο οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να στρίψει αριστερά στην Κυθήρων.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο νεαρός δικυκλιστής βρέθηκε στον αέρα και χτύπησε με το κεφάλι στο παρμπρίζ πριν βρεθεί στο οδόστρωμα.

Από τα σπασμένα τζάμια τραυματίστηκε ελαφρά και η συνοδηγός του οχήματος.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας πρώτα ο δικυκλιστής, ενώ με δεύτερο ασθενοφόρο διακομίστηκε αμέσως μετά προληπτικά και η συνοδηγός του ΙΧ.

Προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

