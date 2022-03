Κόσμος

Μιλάνο: Ιταλίδα πορνοστάρ κατακρεουργήθηκε από γείτονά της

Τι γράφει ο ιταλικός τύπος για τη γυναίκα δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο

Εικοσιεξάχρονη γυναίκα, η οποία ζούσε στο Μπόρνο, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, δολοφονήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα από 43χρονο γείτονά της.

Το θύμα ονομαζόταν Κάρολ Μαλτέζι, είχε εργαστεί ως πωλήτρια και τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ακολουθήσει νέα πορεία ως πορνοστάρ.

Ο δολοφόνος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εργάζεται ως τραπεζικός υπάλληλος. Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, η γυναίκα δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο, το πτώμα της κατατεμαχίστηκε, ο δράστης το έβαλε σε καταψύκτη για δυο μήνες και πριν από μια εβδομάδα το τοποθέτησε σε μαύρες, πλαστικές σακούλες, τις οποίες πέταξε σε χαράδρα, έξω από το Μπόρνο.

Η αναγνώριση του πτώματος κατέστη δυνατή μόνο χάρη σε σειρά τατουάζ που είχε κάνει η νεαρή γυναίκα. Τα αναγνώρισαν, όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, άτομα που είχαν δει τα έργα της. Οι εισαγγελικές αρχές και οι καραμπινιέροι είχαν ζητήσει πριν από λίγες ημέρες τη βοήθεια των πολιτών για να μπορέσει να συλληφθεί ο δολοφόνος.

Όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν τη φρίκη του συγκεκριμένου φόνου. Ο δράστης φέρεται μάλιστα να χρησιμοποίησε το κινητό της άτυχης γυναίκας (μητέρας ενός παιδιού πέντε ετών) για να στείλει μηνύματα σε δημοσιογράφο -αφού την είχε δολοφονήσει- με τα οποία ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η 26χρονη ήταν ζωντανή.

Οι υποψίες όμως αυξήθηκαν και οι έρευνες πήραν νέα τροπή όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε ένα ηχητικό μήνυμα, έστω και τριών δευτερολέπτων, μέσω whatsapp και ο δολοφόνος διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί του.

