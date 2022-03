Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Μαστοράκου: οι Αρχές έχουν “καταθέσεις” με τα ιατρικά ιστορικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις περίεργες “συμπτώσεις”, το “μελανό” σημείο του περιστατικού στο Καραμανδάνειο και την συνομιλία με την μητέρα των παιδιών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τρίτη, για την υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου.

Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής «έχουμε καταλήξει για το τι δεν συμβαίνει», σημειώνοντας πως έχει αποκλειστεί καρδιολογικό - παθολογικό πρόβλημα, σημειώνοντας πως «η Τζωρτζίνα έχει νοσηλευθεί σε 4 νοσοκομεία και σε καμία νοσηλεία δεν διαπιστώθηκε κάτι σχετικό».

«Υπάρχει ενδελεχής έρευνα για το κληρονομικό και γονιδιακό υπόβαθρο, που έχει αποκλειστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η μητέρα των παιδιών είχε μια συνομιλία μαζί μου και μου είπε ότι υπάρχει μια εξέταση που περιμένει από την Αμερική», ανέφερε η κ. Μαστοράκου, επισημαίνοντας πως «και σε κλινικό επίπεδο, κλείνει και ο κύκλος της γονιδιακής αιτιολογίας» και συμπληρώνοντας ότι «αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να δούμε τι συνέβη στο άτυχο παιδί».

Ερωτηθείσα εάν η ίδια ή άλλοι ιατροί έχουν κληθεί για καταθέσεις, αφού διευκρίνισε πως η ίδια μιλάει με τον θεσμικό της ρόλο και δεν υπήρξε θεράπων ιατρός κάποιου εκ των παιδιών, σημείωσε πως «θεράποντες ιατροί δεν έχουν καταθέσει, όμως όλα τα ιατρικά ιστορικά της Τζωρτζίνας έχουν διαβιβαστεί στις Αρχές, ιατρικώς τεκμηριωμένα και με εξετάσεις. Επομένως υπάρχει ένα υπόβαθρο και μετά θα υπάρξουν τυχόν διευκρινίσεις».

Για την συνομιλία που είχε με την μητέρα των τριών κοριτσιών, η κ. Μαστοράκου είπε δεν της εκμυστηρεύθηκε κάτι προσωπικό, αλλά πως το τηλεφώνημα έγινε για να εκφράσει την ενόχληση της οικογένειας για μια παρέμβαση της κ. Μαστοράκου, η οποία εξήγησε στην Ρούλα Πισπιρίγκου πως «εγώ μίλησα θεσμικά, διότι δεν θα πρέπει να χαθεί η εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία και στους θεράποντες ιατρούς».

«Τυχαίνει να έχω ακούσει και εγώ ότι και τα τρία παιδιά έχουν «φύγει» μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ και στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, το πρώτο περιστατικό με την Τζωρτζίνα έγινε Σαββατοκύριακο», είπε η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, αναφέροντας ακόμη πως υπάρχει ακόμη ένα ερωτηματικό, «που αφορά αυτήν την εισαγωγή στο Καραμανδάνειο: οι γιατροί κλήθηκαν αργά, ουσιαστικά είχε «φύγει» το παιδί όταν κλήθηκαν και μπήκαν στο δωμάτιο και προσπάθησαν 55 λεπτά για να το επαναφέρουν, όπως και έγινε, όμως στο παιδί υπήρχε νευρική βλάβη».

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: πρόοδος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

“Το Πρωινό” - Τράγκας: Η χειρόγραφη διαθήκη, οι καταθέσεις και οι θυρίδες (βίντεο)