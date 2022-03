Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: η χαρτορίχτρα, τα μάγια, η σπιτονοικοκυρά και το… τραγούδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρέμβαση της Ρούλας Πισπιρίγκου στην εκπομπή "Το Πρωινό"

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις καθημερινά στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" μιλά για πρώτη φορά η χαρτορίχτρα που φέρεται να επισκέφτηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

" Την είδα 2 φορές, δεν συμφωνούσα με αυτά που ισχυριζόταν. Πίστευε εκείνη ότι είχε μάγια από συγγενικό της πρόσωπο. Βέβαια, το μεγάλο της πρόβλημα ήταν πως θα τα ξανα βρει με το Μάνο" δήλωσε η χαρτορίχτρα στον ΑΝΤ1.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και του ρεπορτάζ η μητέρα των παιδιών έκανε παρέμβαση στην εκπομπή και ζήτησε να μεταφερθεί πως διαψεύδει ότι πήγε σε χαρτορίχτρα.

Ακόμη μία μαρτυρία που ήρθε στη δημοσιότητα είναι ενός παίκτη ριάλιτι τραγουδιού που υποστηρίζει στην εκπομπή πως " ο Μάνος είχε έρθει ως διαγωνιζόμενος, ήταν χαρούμενος και ο λιγότερο αγχωμένος από όλους".

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία ενός γείτονα του ζευγαριού στο Mega, ο οποίος μίλησε για τις τελευταίες μέρες της σπιτονοικοκυράς του ζευγαριού " στο νοσοκομείο ερχόταν η Ρούλα και μας έλεγε ότι είναι ανηψιά της" και συμπλήρωσε "η γιαγιά τους φοβόταν πολύ, είχαν αρχίσει τα προβλήματα από όταν άρχισαν να πληρώνουν ενοίκιο, μάλιστα πίστευε ότι της έχουν κάνει μάγια".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έρευνα της επιτροπής ιατροδικαστών, έχει βγει το πόρισμα και παραδίδεται στις Αρχές. Φαίνεται πως η υπόθεση "έχει δέσει".

Ο Γώργος Αναστασόπουλος από την εφημερίδα "Πελοπόννησος" βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή και δήλωσε για την υπόθεση "περιμένουν τα αποτελέσματα του κέντρου από την αναάλυση της ουσίας. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους 9 αλήθειες και θέλουν τη 10η"

Συνέχεια στο ρεπορτάζ για το θρίλερ της Πάτρας δίνει και ο ταξίαρχος ε.α κ. Κατερινόπουλος σε συνέντευξή του στο newsbeast.gr " αν τα στοιχεία της αστυνομίας έιναι αδιάσειστα δεν χρειάζεται κάτι άλλο".

Αλλά και ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός που μίλησε στον realfm Θεσσαλονίκης "κάποιος προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη Μαλένα και στην Ίριδα έσκασαν τα πνευμόνια".





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

Καλαμάτα: Σύλληψη άνδρα για βιασμό της 6χρονης ανιψιάς του