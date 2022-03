Κοινωνία

Πέλλα: Χτύπησε με τσεκούρι τον γιό του στον λαιμό

Ο πατέρας φέρεται πως προσπάθησε να σκοτώσει το παιδί του, χτυπώντας τον με το τσεκούρι.

Στη σύλληψη ενός άντρα ο οποίος επιτέθηκε στον γιό του με τσεκούρι και τον τραυμάτισε, σε περιοχή της Πέλλας, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς διαπληκτίστηκε με τον γιό του, σε αποθήκη στο σπίτι του τελευταίου, του επιτέθηκε με γροθιές και στη συνέχεια με τη χρήση τσεκουριού επιχείρησε να τον τραυματίσει στο κεφάλι. Τελικά, του προκάλεσε τραύμα στο λαιμό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το τσεκούρι στο χώρο της αποθήκης, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθη σήμερα (29 Μαρτίου 2022) το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμωπίας, ημεδαπός άνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος λίγη ώρα νωρίτερα, διαπληκτίστηκε με τον γιό του, σε αποθήκη που βρίσκεται στην οικία του γιού του, όπου του επιτέθηκε με γροθιές και επιχείρησε με τη χρήση τσεκουριού να τον τραυματίσει στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, προκαλώντας του τραύμα στον λαιμό.

Από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε στον χώρο της αποθήκης ένα τσεκούρι και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας".

