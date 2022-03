Κόσμος

Τελ Αβίβ: πολύνεκρη επίθεση από ένοπλο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες με τον άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά περαστικών.

Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, είναι ο απολογισμός της αποψινής επίθεσης ενόπλου σε προάστιο του Τελ Αβίβ. Ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε πέντε ανθρώπους στο Μπνέι Μπρακ, ένα προάστιο στο οποίο διαμένουν κυρίως υπερορθόδοξοι Εβραίοι, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση, διακρίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας, οπλισμένος με τυφέκιο, να περιπλανιέται σε έναν δρόμο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πυροβολούσε προς τα μπαλκόνια διαμερισμάτων και κατά περαστικών και διερχόμενων αυτοκινήτων.

Graphic video shows the moment of the attack in Bnei Brak. The gunman can be seen shooting at passersby. https://t.co/LVFuCBrF5D pic.twitter.com/Sz7qJXEkZj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 29, 2022

Το “Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ” -- ο αντίστοιχος “Ερυθρός Σταυρός” στο Ισραήλ -- επιβεβαίωσε πως ο ένοπλος σκότωσε πέντε ανθρώπους.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αξιωματούχο των δυνάμεων ασφαλείας, ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Την Κυριακή στη Χαντέρα, στο βόρειο Ισραήλ, δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων, σε μια επίθεση για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Η ισραηλινή αστυνομία ταυτοποίησε και εξόντωσε τους δράστες.

BREAKING: The terrorist who carried out the Bnei Brak attack is Dia Hamarsha, a Palestinian from the village of Ia'abed near Jenin. He entered Israel without a permit and was previously imprisoned in Israel. He was born in 1995 pic.twitter.com/s9PGM00fFC — Elior Levy • ?????? ??? (@eliorlevy) March 29, 2022

Στις 22 Μαρτίου, στην πόλη Μπερ Σεβά (νότια), τέσσερις Ισραηλινοί (δύο άνδρες και δύο γυναίκες) σκοτώθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που διέπραξε ένας Άραβας Ισραηλινός, εμπνευσμένος από την ιδεολογία του ISIS. Ο δράστης ήταν δάσκαλος, που καταδικάστηκε το 2016 σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, για «κηρύγματα μίσους» κι επειδή σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Συρία για να πολεμήσει στο πλευρό των τζιχαντιστών.

