Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις: τα “θετικά σημάδια” απαιτούν και αποδείξεις

Τα πρώτα σχόλια του Ουκρανού Προέδρου για τα βήματα προόδου που έγιναν στην διαβούλευση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι υπήρξαν θετικά σημάδια στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Κιέβου και Μόσχας που διεξήχθησαν στην Τουρκία, συμπληρώνοντας όμως ότι δεν μπορούν να «πνίξουν» τις εκρήξεις από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Ζελένσκι τόνισε πως το Κίεβο δεν βλέπει τον λόγο να πιστέψει τα λόγια των Ρώσων διαπραγματευτών και ότι η Ουκρανία μπορεί να εμπιστευτεί μόνο «χειροπιαστά αποτελέσματα» που τυχόν προκύψουν από αυτές τις συνομιλίες, καταδεικνύοντας τη δυσπιστία του αναφορικά με τις προθέσεις της Μόσχας.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για «περιορισμό» των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανέφερε πως «η κατάσταση δεν έχει γίνει ευκολότερη» στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας, ο ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η άρση τους μπορεί να εξεταστεί μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Λευκός Οίκος: Η Ρωσία ανασυντάσσει τα στρατεύματά της, δεν τα αποσύρει

Η Ρωσία ανασυντάσσει τα στρατεύματά της στην Ουκρανία, δεν τα αποσύρει, τόνισε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, σχολιάζοντας τις μετακινήσεις ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος.

Νωρίτερα, το Πεντάγωνο ανέφερε πως η Ρωσία άρχισε να μετακινεί έναν μικρό αριθμό στρατευμάτων της μακριά από τις θέσεις τους στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημειώνοντας πως εκλαμβάνεται περισσότερο ως αναδιάταξη δυνάμεων παρά ως υποχώρηση ή απόσυρση.

«Υπήρξε κάποια μετακίνηση ορισμένων ρωσικών μονάδων μακρύτερα από το Κίεβο την τελευταία ημέρα; Ναι, έτσι πιστεύουμε. Πρόκειται για μικρό αριθμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων.

«Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια αναδιάταξη, όχι μια πραγματική απόσυρση, ενώ θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια ενδεχόμενη μεγάλη επίθεση κατά άλλων περιοχών της Ουκρανίας. Δεν σημαίνει ότι η απειλή για το Κίεβο έχει τελειώσει», συμπλήρωσε.

Εκρήξεις στην πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν απόψε έξω από τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Κράσνι Οκτιάμπρ, που απέχει 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπέλγκοροντ. Δεν διευκρίνισε πού οφείλονταν, όμως υποσχέθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από δύο τοπικούς ιστότοπους φαίνεται σαν να εκρήγνυνται πυρομαχικά. Το πρακτορείο Reuters ωστόσο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν αυτή ήταν η αιτία.

Το Μπέλγκοροντ βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρκόβου, την ουκρανική πόλη που έχει δεχτεί σφοδρούς βομβαρδισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις τις τελευταίες εβδομάδες.

ΗΠΑ : Η Δύση θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία για την άμυνά της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σήμερα, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, να συνεχίσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση στην «αποφασιστικότητα της Δύσης».

Σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, διάρκειας περίπου μίας ώρας, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας επανέλαβαν ότι είναι αποφασισμένοι «να αυξήσουν το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία για τη βάναυση επίθεσή της στην Ουκρανία» καθώς και να συνεχίσουν να παρέχουν αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Όλαφ Σολτς και ο Μάριο Ντράγκι συμφώνησαν επίσης ότι «δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία χαλάρωση της δυτικής αποφασιστικότητας όσο δεν τερματίζεται η φρίκη που επιβλήθηκε στην Ουκρανία», υπογραμμίζεται εξάλλου στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι η Δύση περιμένει να δει αν η Ρωσία «θα κρατήσει τον λόγο της» όσον αφορά τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεών της στο Κίεβο και το Τσερνίχιφ. «Φαίνεται ότι συμφωνούμε ομόφωνα ότι πρέπει να δούμε τι έχουν να προσφέρουν» οι Ρώσοι, πρόσθεσε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σχολίασε από την πλευρά του ότι το καθεστώς του Πούτιν «θα κριθεί από τις πράξεις και όχι από τα λόγια».

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν νωρίτερα σήμερα συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, τις οποίες ο αντιπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, χαρακτήρισε «ουσιαστικές». Η Ρωσία υποσχέθηκε κυρίως να περιορίσει «δραστικά» τη στρατιωτική δραστηριότητά της στο Κίεβο και τη βορειοανατολική Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών είπε ότι η χώρα του θα δεχόταν να ενστερνιστεί την ουδετερότητα εφόσον δίνονταν διεθνείς εγγυήσεις για την ασφάλειά της. Υποστήριξε επίσης ότι επαρκούν πλέον οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση κορυφής, μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ηγέτης της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» εξετάζει την ένωση της περιοχής με τη Ρωσία

Ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της μίας από τις δύο αυτοανακηρυχθείσες «δημοκρατίες» των φιλορώσων αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας, της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», δήλωσε σήμερα ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενωθεί με τη Ρωσία μόλις θέσει υπό έλεγχο όλη την περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο των αυτονομιστών.

«Ο κύριος στόχος είναι να φτάσουμε στα συνταγματικά σύνορα της δημοκρατίας. Τότε θα το καθορίσουμε», δήλωσε ο Πουσίλιν σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ντονέτσκ.

