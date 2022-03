Κοινωνία

Θάνατος αδελφών στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε απαντήσεις

Δύο καθηγητές μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών.

Συνεχίζονται οι αναλύσεις των εξετάσεων των τριών κοριτσιών στην Πάτρα που έγιναν στην Αθήνα, από το εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Οι τοξικολογικές αναλύσεις είναι το τελευταίο στάδιο των εξετάσεων. Οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί και από εμάς θα ολοκληρώσει τη συλλογή των στοιχείων», εξήγησε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Χριστίνα Σαρδέλη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, αυτό που κάνει τώρα το Αριστοτέλειο είναι «η επανάληψη, ποσοτικοποίηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έγιναν στην Αθήνα».

Ξεκαθάρισε ότι, ο γονιδιακός έλεγχος, που έγινε από το Ωνάσειο, έχει ολοκληρωθεί.

Σχετικά με τεράστια ποσότητα προτονίνης που φέρεται να βρέθηκε στις εξετάσεις της Τζωρτζίνας, που από το 15 που είναι το φυσιολογικό, ήταν στο 418 σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού Τύπου, εξήγησε πως μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως έμφραγμα, εξωτερικούς όπως η χρήση απινιδωτή ή η επέμβαση στην καρδιά.

Ως προς τους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να την αυξήσουν αναφέρθηκε σε φάρμακα χημειοθεραπείας.

Ερωτηθείς για το ίδιο ζήτημα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε πως αν και μπορεί να προκληθεί από φάρμακο, αργεί να φανεί και φαίνεται μόνο εφόσον επιβιώσει ο ασθενής.

«Η τροπονίνη μπορεί να προκληθεί και σε μια πνευμονία», ανέφερε και διαβεβαίωσε πως, «όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα έχουμε καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αλλά με την ευχέρεια χρόνου, ώστε να μην υπάρξουν λάθη».

Αν και είπε πως, «δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα και ορισμένες φορές οι επιστήμες μπλέκονται».

«Κάθε μέρα που διαβάζω τα νέα δεδομένα εκπλήσσομαι», κατέληξε.

