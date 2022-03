Life

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η δήλωση του συνηγόρου του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια, που τον εξόργισε.

Ο ενδυματολόγος Βασίλης Ζούλιας, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενος στην υπόθεση του Πάτερου Φιλιππίδη, είπε ότι είχαν μια άψογη συνεργασία.

«Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί και να δει το έγκλημα που έχει κάνει», συμπλήρωσε και υπογράμμισε πως «Ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν εθισμένος στα σεξ».

Ερωτηθείς για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και τις δηλώσεις του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια, ότι δεν είναι κακούργημα όσα αποδίδονται στον πελάτη του για τις επαφές με νέους άνω των 15 ετών, απάντησε φανερά ενοχλημένος «μου βγαίνουν καπνοί από τα αυτιά».





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Θάνατος αδελφών στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε απαντήσεις

“The 2Night Show” – Παναγιώτης Ψωμιάδης: “Σκότωσα” τη μισή μου περιουσία σε δύο χρόνια