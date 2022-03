Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Τα θαύματα της εβδομάδας και η 12η Απριλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα Σελήνη στον Κριό, τα μηνύματα από τον Άρη και οι προβλέψεις για σήμερα από τη Λίτσα Πατέρα.

Έως το τέλος της εβδομάδας θα «γίνονται θαύματα», είπε η Λίτσα Πατέρα στις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε πως «στην 1η του μηνός έχουμε νέα σελήνη στον Κριό, πολύ ωραία για νέα πράγματα στον επιχειρηματικό και τον ερωτικό τομέα».

Υπενθύμισε δε ότι, «στις 12 Απριλίου θα είναι η Σύνοδος που μπορεί να βγάλει λάθη, εξαπατήσεις ή και καταπληκτικούς καλλιτέχνες, θρησκευτικούς ηγέτες, ό,τι έχει να κάνει με το υγρό στοιχείο».

Προειδοποίησε, τέλος ότι, «κάποια στιγμή θα έχουμε μηνύματα από τον Άρη».

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα





Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος αδελφών στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε απαντήσεις

ΟΑΕΔ: Πότε πληρώνεται το επίδομα και το δώρο Πάσχα

Συντάξεις: Καθυστερήσεις πληρωμών σε 16 περιοχές