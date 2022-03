Οικονομία

Logistics Park στο Θριάσιο: “Έπεσαν” οι υπογραφές

Υπεγράφη η νέα σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο Ε/Κ.

Υπεγράφη η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Θριάσιο, δηλαδή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην υπογραφή ήταν παρόντες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθώς και οι γενικοί γραμματείς Υποδομών κα. Μαρία-Έλλη Γεράρδη και Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς.

Δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή

«Από την πρώτη μέρα που ο Πρωθυπουργός μάς τίμησε αναθέτοντάς μας αυτό το Υπουργείο, οι συνεργάτες μου και εγώ, μεταξύ άλλων δεσμευτήκαμε για δύο πράγματα: Πρώτον, να δουλέψουμε συστηματικά για να ξεμπλοκάρουμε έργα που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά για πολλά χρόνια παρέμεναν κολλημένα σε σύνθετα προβλήματα. Και δεύτερον, όλα τα έργα που κάνουμε – παλιά που ξεμπλοκάραμε και νέα που ξεκινάμε – να αποτελούν κομμάτια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με συνολική φιλοσοφία και ξεκάθαρους στόχους για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

«Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης για το Θριάσιο. Βάζουμε εμπρός την πραγματοποίηση ενός έργου στο οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ – έτσι όπως το δημοπράτησε και το συμβασιοποίησε – είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και καθυστερήσεις. Κινδυνεύσαμε ακόμα και με ματαίωσή του, όπως βέβαια και με βαρύτατα πρόστιμα. Και το σημαντικότερο; Το έργο αυτό υπηρετεί τον κεντρικό στρατηγικό μας στόχο, τον ρεαλιστικό σχεδιασμό για το μέλλον της πατρίδας μας και το νέο παραγωγικό της μοντέλο», σημείωσε.

Επισήμανε ότι: «Το Θριάσιο αποτελεί τον πιο κρίσιμο σταθμό για να κάνουμε την Ελλάδα κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής μας. Γιατί ωραία τα λόγια, αλλά πώς θα αναβαθμίσουμε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας, αν δεν συνδέεται το μεγαλύτερο αεροδρόμιο με το μεγαλύτερο λιμάνι μας; Και αν δεν έχουμε ένα πραγματικά σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο;» και πρόσθεσε:

«Με το Θριάσιο, λοιπόν, επιτέλους κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για να γίνει η Ελλάδα διεθνές hub στον τομέα των logistics».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε επίσης ότι: «Παραλάβαμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλο ένα έργο κολλημένο, προβληματικό και υπό αμφισβήτηση. Και καταφέρνουμε να το βάλουμε μπρος, με πολύ πιο συμφέροντες όρους για το Ελληνικό Δημόσιο. Ώστε να γίνει πραγματικότητα, για να αποτελέσει το αναγκαίο βήμα για την αναβάθμιση της χώρας μας σε κόμβο υποδομών και συνδυασμένων μεταφορών της ΝΑ Ευρώπης. Κι έτσι να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να τονωθεί ιδίως η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής».

Τόνισε τέλος ότι: «Εξυπακούεται, βέβαια, ότι δεν σταματάμε εδώ, αλλά προχωράμε εντατικά και το νέο διαγωνισμό Σύμβασης Παραχώρησης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (το λεγόμενο ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ)».

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα

«H ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (Θριάσιο Ι) σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός έργου κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της θέσης της χώρας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, σε μία περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη μελέτη και στην κατασκευή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα και η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ. Ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όλους όσοι συμμετείχαν στις εντατικές διαπραγματεύσεις τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) όσο και με τον Παραχωρησιούχο, προκειμένου να διευθετηθεί μία σειρά δύσκολων εκκρεμοτήτων, ώστε στη συνέχεια να δοθεί η θετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να φθάσουμε στο σημερινό θετικό αποτέλεσμα.

Μεταξύ άλλων, με την τροποποίηση της σύμβασης, διπλασιάζεται το προβλεπόμενο αντάλλαγμα, ενώ αυξάνεται η ετήσια πληρωμή προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Με την εξέλιξη αυτή ένα έργο που είχε «παγώσει» για πάνω από τρία έτη μπαίνει ξανά στις “ράγες” της υλοποίησης. Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, και παρά τις αντίξοες συνθήκες, την προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των υποδομών της χώρας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας της Ελλάδας, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη

«Εκφράζω κι εγώ την ικανοποίησή μου για την επίλυση της εκκρεμότητας με το Θριάσιο Ι , που κατέστη δυνατή στο συντομότερο δυνατό χρόνο λόγω της καλής συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Στα Υπουργεία, τη ΓΑΙΑΟΣΕ, την παραχωρησιούχο ΘΕΚ ΑΕ και τις εταιρείες Goldair και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Το Θριάσιο Ι αναβαθμίζει το επίπεδο των εμπορευματικών υπηρεσιών της χώρας και ταυτόχρονα φέρνει πιο κοντά τον στόχο της ανάδειξής της σε σημαντικό κόμβο logistics στη ΝΑ Ευρώπη. Με αυτό το εμπορευματικό κέντρο και τα ομοειδή που έπονται, οι μεταφορές διευκολύνονται και η χώρα πράγματι γίνεται μια πύλη εισόδου προϊόντων προς την Ευρώπη. Μιλάμε πλέον για μια νέα πραγματικότητα στις εμπορευματικές υπηρεσίες, που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της χώρας και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η υστέρηση, έως πρότινος, της χώρας σε υποδομές και σε κέντρα logistics είχε υψηλό κόστος στην ανταγωνιστικότητα και φυσικά στις τιμές. Όμως, αυτό πλέον αλλάζει. Η χώρα εδώ αλλάζει σελίδα με αψευδή μάρτυρα τα στοιχεία της επένδυσης για το Θριάσιο Ι. Και πέρα από την αυτονόητη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη, έχει και σημαντικό όφελος για το δημόσιο. Και εξ αφορμής αυτού, να τονίσω ότι για το Υπερταμείο είναι δόγμα πως η δημόσια περιουσία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, το πιστοποιεί εν προκειμένω και η μεγάλη επένδυση στο Θριάσιο με το ακίνητο της ΓΑΙΑΟΣΕ», δήλωσε ο κ. Δημητριάδης.

Ποια είναι η σημαντική καινοτομία του Θριασίου

«Η χώρα μας αποκτά το πρώτο της ολοκληρωμένο και σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών. Έτσι, αξιοποιούμε πραγματικά και τις δυνατότητες ιδίως του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο μέχρι σήμερα ουσιαστικά λειτουργεί μόνο ως σταθμός μεταφόρτωσης, αφού δεν μπορεί να γίνει συναρμολόγηση εδώ και έτσι έχουμε σοβαρές απώλειες προς άλλα λιμάνια», ανέφερε επίσης ο κ. Καραμανλής.

Εξήγησε πως: «Μιλάμε για ένα εμπορευματικό κέντρο 240.000 τ.μ., σε συνολική έκταση 2.000 στρεμμάτων. Με αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώρους γραφείων, χώρους τελωνείου και στάθμευσης αυτοκινήτων και φορτηγών. Και βέβαια, με σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδομές, τις οποίες θα κατασκευάσει επίσης ο παραχωρησιούχος, ώστε να συνδεθεί το Κέντρο με την εθνική σιδηροδρομική υποδομή».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η σημαντικότερη καινοτομία του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου είναι η διασύνδεσή του με όλα τα δίκτυα μεταφοράς: το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Ελευσίνας, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Αντιλαμβάνεστε την αναπτυξιακή ώθηση και τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί ένα τέτοιο έργο. Αλλά και το πόσο συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής -μαζί ασφαλώς με μια σειρά από νέα έργα, με κυριότερο την κατασκευή του νέου κλάδου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που θα ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα εξυπηρετεί μια σειρά από αστικές περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και η Ελευσίνα και θα καταλήγει στα Μέγαρα. Ένα σημαντικό έργο για τη Δυτική Αττική με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια με τις επεκτάσεις του Μετρό προς τα Δυτικά, για τις οποίες προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς τις διαδικασίες ωρίμανσης», επισήμανε.

Διπλάσιο αντίτιμο για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο κ. Καραμανλής εξήγησε και τι έχει πετύχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τις τροποποιήσεις, που κατάφερε να κάνει στη Σύμβαση Παραχώρησης: «Πρώτα απ’ όλα, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με την Ε.Ε. και πετύχαμε να ξεπεράσουμε όλες τις αντιδράσεις της, ώστε να προχωρήσει το έργο.

Και επιπλέον, καταφέραμε να διπλασιάσουμε το αντίτιμο για το Ελληνικό Δημόσιο. Το εφάπαξ αντίτιμο αυξήθηκε από τα 10 εκατ. ευρώ στα 20 εκατ. ευρώ. Η ετήσια πληρωμή από 2,51% σε 5%. Και το εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 350.000 σε 700.000 ευρώ.

Και πέρα από αυτά, εισαγάγαμε μηχανισμό κατανομής των κερδών μετά φόρων 50-50 με τον παραχωρησιούχο, όταν η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του υπερβαίνει ένα ποσοστό. Ενώ μειώσαμε και τον χρόνο της Παραχώρησης, από τα 60 στα 37 έτη».

Πληροφορίες για το έργο

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Θριάσιο, δηλαδή στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση, του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα.

Θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας 235.000 τετραγωνικών μέτρων, εντός οικοπέδου επιφάνειας 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ο παραχωρησιούχος θα κατασκευάσει, ειδικότερα, τα κτίρια και εγκαταστάσεις του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου. Θα αναλάβει επίσης τα εσωτερικά έργα υποδομής, όπως σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών και να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πάρκου, κατά μήκος της νότιας πλευράς, θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το Κέντρο με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και εσωτερικό οδικό δίκτυο που θα συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η δυνατότητα ανεφοδιασμού των αποθηκών με συνδυασμό μεταφορικών μέσων, κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει επίσης να δημιουργήσει σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων και αυτοκινητιστών, πρατήριο υγρών καυσίμων, χώρους ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις τελωνείου και υγειονομικές υπηρεσίες.

Τι κερδίζει το Δημόσιο με τη νέα σύμβαση παραχώρησης

Η σύμβαση παραχώρησης του λεγόμενου Θριασίου Ι κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την 1η Νοεμβρίου 2018. Είχε μπει όμως από τις αρχές του 2019 στο μικροσκόπιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο έλεγχος της Επιτροπής αφορούσε στην ύπαρξη ή μη παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Προκειμένου λοιπόν να «ξεκολλήσει» το έργο, έπρεπε να αναθεωρηθούν 12 σημεία της σύμβασης παραχώρησης. Η ιδιαίτερα δύσκολη διαπραγμάτευση κράτησε πάνω από τρία χρόνια. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατάφερε όμως να πείσει τον ανάδοχο (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair) για την αλλαγή των 12 σημείων, όπως ζητούσε η Κομισιόν.

Με τις τροποποιήσεις στη σύμβαση παραχώρησης διπλασιάζεται το εφάπαξ αντάλλαγμα, που θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος, και συγκεκριμένα αυξάνεται από τα 10 εκατ. ευρώ στα 20 εκατ. ευρώ.

Αυξάνεται επίσης η ετήσια πληρωμή από 2,51% σε 5% και το εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα από 350.000 σε 700.000 ευρώ. Εισάγεται επιπλέον μηχανισμός κατανομής των κερδών μετά φόρων 50-50 μεταξύ Δημοσίου - Παραχωρησιούχου, όταν η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του υπερβαίνει ένα ποσοστό. Ενώ μειώνεται και ο χρόνος της παραχώρησης, από τα 60 στα 37 έτη (με, υπό προϋποθέσεις, αυτόματη παράταση στα 40 έτη). Δίνεται βεβαίως η δυνατότητα στον παραχωρησιούχο να διαπραγματευτεί την επέκταση της παραχώρησης για επιπλέον 23 έτη, σε τιμές αγοράς.

Σημειωτέον ότι εάν δεν επιτύγχανε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νέα συμφωνία, η χώρα μας θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ε.Ε. πάνω από 100 εκατ. ευρώ κοινοτικά κονδύλια, που έχουν δοθεί για την ανάπτυξη υποδομών στο ακίνητο του Θριασίου.

