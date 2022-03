Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Μαριούπολη: Ανοίγουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους άμαχους

Κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση των αμάχων. Νέο μήνυμα Ζελένσκι. Χτύπημα σε δεξαμενή πετρελαίου. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη από τις 10 το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, προκειμένου να απομακρυνθούν άμαχοι από την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της Ουκρανίας.

Μπάιντεν και Ζελένσκι συζήτησαν για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι ζητά από το Όσλο να παράσχει περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία και την ΕΕ και απαγόρευση σε «ρωσικά πλοία να χρησιμοποιούν τα λιμάνια του ελεύθερου κόσμου»

Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει το άνοιγμα ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» προς την ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Προκειμένου να επιτύχει αυτή η ανθρωπιστική επιχείρηση, προτείνουμε να διεξαχθεί με την άμεση συμμετοχή εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο ζητεί επίσης από το Κίεβο να εγγυηθεί τον «άνευ όρων σεβασμό» αυτής της τοπικής κατάπαυσης του πυρός μέσω γραπτής ειδοποίησης με αποδέκτες το Κρεμλίνο, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη ΔΕΕΣ πριν από τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η Μόσχα ζητεί επίσης από τον ουκρανικό στρατό να δεσμευτεί για την ασφάλεια των λεωφορείων που θα ταξιδεύουν κατά μήκος της συμφωνημένης διαδρομής σε αυτόν τον «ανθρωπιστικό διάδρομο».

Ζελένσκι: Δεν πιστεύουμε κανέναν

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως δεν πιστεύει την υπόσχεση της ρωσικής πλευράς περί μείωσης της στρατιωτικής της δραστηριότητας, προσθέτοντας ότι ο στρατός του προετοιμάζεται για νέες εχθροπραξίες στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δεν πιστεύουμε κανέναν, ούτε μία όμορφη φράση», είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του προς τους συμπατριώτες του, προσθέτοντας ότι ρωσικές δυνάμεις αναδιατάσσονται για να επιτεθούν στο Ντονμπάς. «Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτα. Θα πολεμήσουμε για κάθε μέτρο της επικράτειάς μας», επέμεινε.

«Χτύπημα» σε δεξαμενή πετρελαίου

Δεξαμενή γεμάτη με πετρέλαιο καταστράφηκε σε πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο τοπικός αξιωματούχος Μικόλα Λουκάσουκ μέσω Telegram αργά το βράδυ χθες Τετάρτη.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, πρόσθεσε.

Ο κ. Λουκάσουκ έκανε λόγο για πλήγμα του ρωσικού στρατού.

Εργοστάσιο στη Νοβομοσκόφσκ, βορειοανατολικά της Ντνίπρο, επλήγη από πύραυλο επίσης χθες Τετάρτη, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι, σύμφωνα με τον Βαλεντίν Ρεζνίτσενκο, αξιωματούχο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Μέχρι χθες η Ντνίπρο δεν είχε υποστεί συστηματικούς βομβαρδισμούς από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου. Όμως ουκρανικές πηγές σημειώνουν ότι προ ημερών οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους στρατιωτική μονάδα κοντά στην πόλη προκαλώντας μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Συνεχίζονται την Παρασκευή οι διαπραγματεύσεις

Η Ουκρανία και η Ρωσία θα συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες τους ψηφιακά αύριο Παρασκευή 1η Απριλίου, δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος χθες Τετάρτη, μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στην Τουρκία.

Ο ουκρανός διαπραγματευτής Ντέβιντ Αραχάμια ανέφερε ακόμη σε ανάρτησή του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ότι η ουκρανική πλευρά πρότεινε να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, αλλά η ρωσική απάντησε ότι χρειάζεται προηγουμένως να γίνει περισσότερη δουλειά για να έχει προετοιμαστεί σχέδιο συμφωνίας.

