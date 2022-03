Οικονομία

Eurostat – Ανεργία: Σε ιστορικά χαμηλά σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε και στη χώρα μας, αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ποια χώρα έχει ανεργία μόλις 2,4%.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα παραμένει το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη και την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2022, με 6,8% και 6,2% αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το Φεβρουάριο του 2022, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη ήταν 6,8%, από 6,9% τον Ιανουάριο του 2022 και από 8,2% τον Φεβρουάριο του 2021. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,2% τον Φεβρουάριο του 2022, από 6,3% τον Ιανουάριο του 2022 και από 7,5% τον Φεβρουάριο του 2021.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,267 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,155 εκατομμύρια στη ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 11.9% το Φεβρουάριο, έναντι 12,8% τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, το Φεβρουάριο το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 8,6% και για τις γυναίκες 15,9%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το Φεβρουάριο στην ΕΕ, καταγράφονται στην Ισπανία (12,6%), στην Ελλάδα (11,9%) και στην Ιταλία (8,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνουν η Τσεχία (2,4%), η Πολωνία (3%) και η Γερμανία (3,1%).

Όσον αφορά τους νέους (κάτω των 25 ετών), η ανεργία το Φεβρουάριο ήταν 14% στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, από 14,3% τον προηγούμενο μήνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφει η Ελλάδα (33,1% από 33,1% τον Ιανουάριο), η Ισπανία (29,7%) και η Ιταλία (24,2%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη Γερμανία (5,7%) και την Ολλανδία (7,3%).

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνικός – πόλο: Οι “γοργόνες” του “Αυτοκράτορα” στην κορυφή της Ευρώπης

Βόλος: Ηλικιωμένη έβγαλε μαχαίρι στον άντρα της γιατί τον βαρέθηκε

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή της