Κακοποίηση ζώου: Έκοψαν με ψαλίδι αυτί σκυλίτσας (βίντεο)

Αποτροπιασμό, οργή και θλίψη προκαλεί η νέα κτηνωδία. Η "Νεφέλη" βρέθηκε κακοποιημένη, ενώ τα κουτάβια της αγνοούνται...

Αποτροπιασμό, οργή και θλίψη προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου, αυτήν τη φορά στην περιοχή του Ευόσμου.

Η αντιπρόεδρος του καταφυγίου ζώων Κορδελιού – Ευόσμου «Νέα Ζωή», Εύη Μιχαηλίδου, καταγγέλλει ότι το περιστατικό αφορά στη "Νεφέλη", μία σκυλίτσα που βρέθηκε κακοποιημένη και ανάμεσα σε αγέλη άγνωστων σε εκείνη σκύλων, πάνω από την εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Στο μεταξύ, τα κουτάβια, της "Νεφέλης", αγνοούνται.

«Το σκυλάκι το παράτησαν πριν από περίπου μία εβδομάδα ανάμεσα σε μία αγέλη σκύλων» όπως περιγράφει η κ. Μιχαηλίδου, η οποία τονίζει ότι η Νεφέλη, βρέθηκε σε άθλια κατάσταση. «Της έχουν κόψει το ένα αυτάκι με ψαλίδι, πράγμα που φαίνεται με γυμνό μάτι, ενώ και η ουρά της είναι κομμένη».

Η ίδια ακόμη μεταφέρει, ότι η σκυλίτσα βρέθηκε «φοβερά φοβισμένη, αλλά επειδή είναι φιλική, προσπαθούσε να μας πλησιάσει».

Το βασνισμένο τετράποδο, βρίσκεται πλέον στο καταφύγιο ζώων Κορδελιού – Ευόσμου «Νέα Ζωή» και ψάχνει πλέον κάποιον να την υιοθετήσει.

Το έχουν κάνει… σύστημα να παρατούν ζωάκια στον Εύοσμο-Κουτάβια πέθαναν το καλοκαίρι από τη ζέστη

Σύμφωνα με όσα λέει η κ. Μιχαηλίδου, δεν είναι η πρώτη φορά που άνθρωποι του καταφυγίου βρίσκουν ζωάκι παρατημένο. «Έχουμε βρει τουλάχιστον επτά ζωάκια παρατημένα πάνω από τον Περιφερειακό και πραγματικά, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται».

Τετράποδα βρίσκονται ακόμη και δεμένα σε διάφορες περιοχές, δίχως τροφή και νερό, εκτεθειμένα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή αγέλες σκύλων, ενώ κανείς δε γνωρίζει ποιος μπορεί να τα παράτησε εκεί. Μία χαρακτηριστική περίπτωση, μάλιστα, την οποία σαστισμένη γνωστοποιεί η κ. Μιχαηλίδου, αφορά σε μία σκυλίτσα που βρέθηκε δεμένη έχοντας χάσει τα κουτάβια της.

«Ήταν καλοκαίρι», όπως λέει, «όταν βρήκαμε δεμένο το τετράποδο, μαζί με τα κουτάβια της, τα οποία ήταν μέσα σε μία κούτα. Όταν κοιτάξαμε στην κούτα, σοκαριστήκαμε, διότι τα κουτάβια είχαν πεθάνει από τη ζέστη».

Σε μία άλλη περίπτωση, άνθρωποι του καταφυγίου εντόπισαν νεκρό τετράποδο. «Του είχαν πολτοποιήσει το κεφάλι. Η εικόνα ήταν αποτρόπαια», όπως λέει η αντιπρόεδρος του καταφυγίου ζώων Ευόσμου – Κορδελιού «Νέα Ζωή».

Νέα ζωή, ωστόσο, ψάχνουν αρκετά ζωάκια. Και στο καταφύγιο της περιοχής βρίσκονται αρκετά από αυτά. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται λοιπόν να υιοθετήσει κάποιο τετράποδο, μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο της κ. Μιχαηλίδου στο 6996156822.

Πηγή: GRTimes

