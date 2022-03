Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: χοληστερόλη, μάσκες προσώπου και λιποίδημα

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης της υψηλής χοληστερίνης;

Πώς μια τραγωδία έδωσε τη δύναμη σε μια μαμά να παλέψει, ώστε να βρει δότες μυελού των οστών;

Πώς απενεργοποιούμε τα σημεία πυροδότησης του πόνου στο σώμα μας;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 2 Απριλίου, στις 12:00.

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι μάσκες προσώπου με φως, που αποτελούν παγκόσμια τάση;

Πώς αντιμετωπίζεται το λιποίδημα στα πόδια των γυναικών;

Είναι καλό το μεταλλικό κλουβί για τον σκύλο μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 3 Απριλίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

